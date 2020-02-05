續約問題報復 圓方保安涉造謠被捕

傳錄音稱5同事發燒請假

37歲被捕人郭×宏涉嫌使用手機傳送虛假信息，前日在觀塘被捕，已獲准保釋候查，3月上旬須向警方報到。油尖警區刑事調查隊第五隊接手調查案件。根據《簡易程序治罪條例》，任何人使用電話、信息或電報傳送任何其明知是虛假的信息，旨在對他人造成煩擾或不便，或旨在令他人產生不必要的憂慮，可處罰款1000元及監禁兩個月。

WhatsApp早前流傳一段錄音，一名男子呼籲市民不要前往西九龍站附近的Grand Austin、The Austin、圓方商場及附近建築物，聲稱日前陸續有同事發燒，單是圓方商場已有5名保安同事發燒請假，客戶服務部亦有3人請假，Grand Austin、擎天半島、天璽亦陸續有保安及禮賓部員工生病，估計是早前高鐵來港的帶菌者感染同事。

據了解，圓方的保安經理於1月29日晚上收到有關信息，懷疑是同事所為，經查證後鎖定一人，並於前日報警，警方同日將郭拘捕。消息稱，郭向公司承認是自己所為，懷疑因續約問題而發放假消息，向公司報復。

管理圓方的港鐵公司於1月29日晚已發聲明，稱經查證，澄清有關錄音非事實。對於網上謠言，港鐵稱會與相關部門跟進，以追究有關法律責任。聲明又稱，港鐵會繼續加強旗下管理物業及商場的清潔。

（武漢肺炎）