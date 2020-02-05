新世界所有地盤停工兩周防疫

否認有員工染疫

新世界旗下「協盛建築有限公司」昨向各承判商發通告，稱因應疫情及有本土傳染確診個案，未來兩三周是首波本土社區傳染高峰期，宣布昨起即時關閉所有工地兩周，至本月17日，會因應疫情每周檢討情况，再調整復工日期。對於網上流傳新世界有員工感染武漢肺炎，新世界稱並非事實，目前無員工確診或懷疑個案，地盤暫時停工是為減低病毒社區傳播風險。根據協盛建築集團網頁，目前共展開6項工程，包括大圍站上蓋、機場航天城項目等。

另外，本報獲得一份由中國建築集團旗下「中國海外房屋工程有限公司」向分判商發出的通告，稱旗下屯門管翠路住宅項目地盤一名管理人員於上月24日與新型冠狀病毒肺炎高危人士接觸，並於上月29日返回地盤工作，之後再與另外4名管理人員接觸。該通告稱，為免病毒散播，已要求該5人自行隔離14天。本報昨向中國建築查詢，集團證實有發出該通告。

屯門地盤5人自行隔離

中國建築昨亦發新聞稿，稱自1月底起因應疫情發展，每日為所有同事、地盤工人及訪客在進入公司前量體溫，並拒絕有發燒、咳嗽等的人進入，所有人須戴口罩才可進入公司，而過往14日曾往武漢及湖北的人員，亦被強制要求自行隔離14日。

本報昨向多個發展商查詢地盤防疫措施，其中新鴻基回覆稱，旗下建築地盤沒計劃停工，集團已在工地加強清潔防疫，並按政府指引安排由內地回港的員工或承辦商工人自我隔離。長實、恆基至截稿前未回覆。

建築地盤職工總會理事長陳八根稱，不少工人農曆新年期間曾到內地探親，未必會向公司承認，甚至會隱瞞。他說地盤申報制度如同虛設，建議其他承建商亦應即時停工兩周防疫。

（武漢肺炎）