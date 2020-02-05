停課逾月 有私立幼園2月學費減半 教局：不得擅改學費 停課家長要照交

明報記者 蕭愷情

教育局稱，學校學費是根據全年營運開支計算，幼稚園須按收費證明書收取學費，若未經教育局書面批准，學校不得更改學費數額；同時，若學校已獲教育局批准收取學費，家長須繳交學費。

約克：仍要付租薪 籲共渡時艱

據約克教育機構致家長的通告所稱，學校在疫症期間亦需應付龐大恆常開支，如校舍租金、教職員及非教職員薪金已佔學費收入大部分，每月繳付學費「實無扣減空間」，惟因現時社會情况特殊，2月份學費將酌情收半費，如2月份學費已透過自動轉帳全數繳交，則3月份學費轉帳時只收半費，校方懇請家長體諒，「共渡時艱」。

本報昨以家長身分向約克國際幼稚園及約克蒙特梭利國際幼稚園（美孚）查詢，職員表示2月份學費減半同時適用於N班及幼稚園班。本報翻查教育局的收費證明書，位於九龍塘金巴倫道的約克國際幼稚園上午幼稚園低班（非本地課程）每期學費為5236元，減半即免交2618元；位於美孚的約克蒙特梭利國際幼稚園（美孚）上午幼稚園低班（非本地課程）每期收9500元，減半即4750元。

另外，網上有指旺角樂希幼兒學校亦會把7月份學費減半，本報昨致電該校查詢，職員稱課程會於7月下旬完結，校方會於復活節假補課，並把7月學費減半。按收費證明書資料計算，該校上午幼稚園低班課程一期學費減半，即減3295元。

教育界立法會議員葉建源認為教育局要特事特辦，考慮向有經濟困難的學校及家長提供資助。民建聯昨與教育局長楊潤雄會面。民建聯稱不少家長反映停課安排上，仍須交直資和私立學校學費、保母車費、午膳、課外活動等，有財政壓力，促局方考慮限額代繳。

SARS時兩成家長走數

翻查資料，2003年受SARS停課影響，有幼稚園代表引述調查稱20%至22%的家長「走數」，沒交當年4月份的幼稚園和幼兒中心學費。

（武漢肺炎）