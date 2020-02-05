家居檢疫分佈全港14區 西貢4廈各區最多

曾到內地者暫緩捐血28天

為應對疫情，紅十字會輸血服務中心昨公布，曾到內地者須離開當地後暫緩捐血28天；確診者的密切接觸者亦須暫緩捐血28天；曾確診者則須於康復後滿180天方可捐血。

衛生防護中心昨晚上載首批24個正在接受14天家居檢疫者居住的大廈名單，但沒公布正接受家居檢疫的人數總數。24幢大廈中西貢區有4座大廈，是各區最多，其次是沙田、屯門及元朗，各有3幢大廈上榜，其餘10個地區均有1至2幢大廈的居民需要留在家中檢疫。全港18區中14區都有大廈「上榜」，最快完成檢疫的日期由前日（4日）至下周四（13日）不等，只剩南區、灣仔、東區及離島無人需家中檢疫。

14確診個案穩定 兩人危殆

本港疫情方面，新型冠狀病毒確診至昨升至18宗，已有1人死亡。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨稱，14宗個案情况穩定，包括兩人由前日的嚴重轉為昨日穩定，當中56歲男病人已離開深切治療部；72歲男病人的肺炎減少了，情况正改善。

危殆病人由前日1個增至昨日的兩個，昨新增的第16宗確診個案需插喉，情况危殆；另68歲女病人昨繼續危殆，在深切治療部插喉並加藥治療，肺炎有改善，但仍要用呼吸機。

衛生防護中心至昨中午共接獲982宗符合呈報準則的懷疑個案，808宗已排除感染新冠狀病毒，餘下157宗個案仍住院接受檢查。

（武漢肺炎）