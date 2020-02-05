梁卓偉倡所有內地入境者戴手環隔離

梁卓偉昨在港台《千禧年代》表示，政府昨起進一步封關感覺正面，但要思考措施是否太遲、是否夠果斷以及是否夠力度堵塞漏洞。他說，比起封關前，封關後剩下的口岸仍有約三分之一人入境，除非政府將入境人數減至零，否則隨着感染人數愈來愈多，不能靠入境者自行申報、來自湖北才要戴電子手環，而應要求所有來自疫區的入境者都戴；政府亦應為所有接受隔離者，以及照顧他們的醫護每日或每兩日做一次快速測試。中文大學公共衛生及基層醫療學院客座教授黃子惠前日曾向本報指出，政府應要求所有內地入境者強制隔離。

梁：料港1月已有輸入個案

公共衛生政策不應分段

梁卓偉說，本港現已出現多個不排除是本地感染個案，其中居青衣長康邨的個案在1月22日發病，病毒潛伏期是5至6日，即患者在1月16日已感染，而感染該患者的人應在1月9至10日已入境香港，即當時已有輸入個案。他說，若1月初已封關，或會更有效，但當時公布的確診個案全球僅數十宗，世界各地都未有預計疫情會那麼嚴重。他又說，公共衛生政策不應分階段實施，若前日的封關措施在上周局部封閉西九高鐵站等口岸時一併推出，會更果斷。

梁卓偉預計，若現時的措施持續，武漢疫情料在兩周後見頂，其他地方再遲3至4周見頂，但仍要觀察內地復工、復課後，會否爆發第二波疫情。他說，根據各國從武漢撤僑的資料，各國回當地的僑胞感染率約1%至1.5%，推算武漢市內的感染率為3%至5%，武漢真正感染人數估計為30萬至50萬人。至於香港，他認為本港嚴陣以待，感染率未必會到3%至5%。

（武漢肺炎）