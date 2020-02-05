內地研究：壯年重症或關細胞因子風暴 免疫系統反應烈 嚴重炎症傷自身

【明報專訊】新冠狀病毒在內地爆發，60歲或以上的長者患者比例高，有關情况也見於香港，本地案例佔比達七成，但本地首名死者卻是年僅39歲、患有糖尿病的壯年男子。內地研究人員懷疑武漢肺炎重症患者與常見於壯年人的細胞因子風暴（Cytokine storm）有關，具處理2003年SARS病人經驗的資深內科醫生亦認為，本港死者死因間接與細胞因子風暴有關，而細胞因子風暴在SARS時正是常見於30至50歲重症患者。
細胞因子風暴又稱為免疫風暴， 當年SARS患者染病毒後，淋巴細胞先被剷除，觸發免疫系統猛烈反應，例如巨噬細胞會肆意攻擊有大量病毒的身體位置，造成嚴重炎症，反過來傷害自體。
SARS經驗：風暴兩三天後入ICU
引致武漢肺炎的新冠狀病毒，疑與SARS一樣會令年輕患者身體產生細胞因子風暴，致病情惡化。曾處理SARS病人的資深內科醫生指出，細胞因子風暴出現兩三天後，部分病人會出現急性呼吸窘迫綜合症，病人難以呼吸，病情急速惡化要入深切治療部。
內地專家在上月底於國際權威研究期刊《刺針》發表研究，分析41名早期的武漢患者臨牀數據，需深切治療有13人，比率達32％，6人死亡，死亡率為15％。
早期武漢患者 近半25至49歲
研究人員分析，41名患者中，逾65歲者近半屬重症，但特別的是並非年齡愈大、重症率愈高，這批患者中有20人（近半數）年齡為25至49歲，他們需深切治療的比率逾三分一，比例顯著高過50至64歲患者。研究人員相信，這或反映重症個案或與細胞因子風暴有關，需深切治療患者的的促炎性細胞因子比毋須有關治療的患者多，情况與SARS相若。研究人員亦指出，由於當時個案少，未能確定造成重症的因素。
另外，41名患者當中，13人有長期病患，包括兩成（8人）有糖尿病，但需要深切治療的糖尿病患者僅1人。