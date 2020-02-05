內地研究：壯年重症或關細胞因子風暴 免疫系統反應烈 嚴重炎症傷自身

細胞因子風暴又稱為免疫風暴， 當年SARS患者染病毒後，淋巴細胞先被剷除，觸發免疫系統猛烈反應，例如巨噬細胞會肆意攻擊有大量病毒的身體位置，造成嚴重炎症，反過來傷害自體。

SARS經驗：風暴兩三天後入ICU

引致武漢肺炎的新冠狀病毒，疑與SARS一樣會令年輕患者身體產生細胞因子風暴，致病情惡化。曾處理SARS病人的資深內科醫生指出，細胞因子風暴出現兩三天後，部分病人會出現急性呼吸窘迫綜合症，病人難以呼吸，病情急速惡化要入深切治療部。

內地專家在上月底於國際權威研究期刊《刺針》發表研究，分析41名早期的武漢患者臨牀數據，需深切治療有13人，比率達32％，6人死亡，死亡率為15％。

早期武漢患者 近半25至49歲

研究人員分析，41名患者中，逾65歲者近半屬重症，但特別的是並非年齡愈大、重症率愈高，這批患者中有20人（近半數）年齡為25至49歲，他們需深切治療的比率逾三分一，比例顯著高過50至64歲患者。研究人員相信，這或反映重症個案或與細胞因子風暴有關，需深切治療患者的的促炎性細胞因子比毋須有關治療的患者多，情况與SARS相若。研究人員亦指出，由於當時個案少，未能確定造成重症的因素。

另外，41名患者當中，13人有長期病患，包括兩成（8人）有糖尿病，但需要深切治療的糖尿病患者僅1人。

（武漢肺炎）