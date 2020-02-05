居民批衛署無聯絡指引少 盼全面封關 黃埔惶惶 街坊憂淘大翻版

保安戴雙層口罩為住戶探熱

政府沒有隔離死者所住的黃埔花園，對於何時需全大廈隔離，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，如有大廈已有很多個案，而該大廈的傳播鏈不清晰，該中心或會聯同其他部門，看大廈是否有一些原因導致病毒傳播強烈。

死者所住的第一座管理處昨有人身穿保護衣、透明面罩在消毒，保安又替出入的住戶住客探熱及記錄體溫，但不是人人願意探熱。負責替住客量度體溫的保安戴了兩個口罩，「我做呢度，梗係戴兩個」。

死者鄰居稱不介意全幢隔離

自稱與死者同住11樓的John育有一子，他說自己從未見過死者，現有點緊張，擔心或受感染，現會用漂白水抹家居，「現在自我隔離，不上班，不見朋友，但始終要生活，可能會落街買吓嘢，買完就回家，少一點外出……我覺得好似生化危機，我返到（該層）都盡快跑回家中」。

John說曾見食環署到受影響的單位清潔，但衛生署無聯絡過他們，批評衛生署指引太少，「睇新聞同街坊傾先知（死者）同我同層」。他擔心不知社區會否有人已變成帶病毒者，如同SARS時的淘大花園一樣有爆發。他說不會搬走，搬到其他地方反而不負責任，如有需要不介意隔離全幢大廈，但政府首要應該全面封關。

住客稱曾致電衛署數次 無人聽

住在第一座9樓的余女士說，其樓層以上有死者，下有死者哥哥，因此很擔心。她昨戴了手套及口罩外出，「知她媽媽常落8樓，見過佢上上落落」。她說曾致電衛生署數次，但不獲回覆，「佢哋有無做嘢我唔知」，現在會戴手套撳𨋢，用漂白水消毒鞋底，又會多吃維他命C。

另一住客陳先生稱住得近11樓，他昨戴「豬嘴」防毒面具，他說要把昂貴的N95留給家人，自己只用豬嘴，每次用後消毒。他又說，走廊不通風，憂傳播病毒，現正休假自我隔離，但很擔心社區大爆發，政府應該立刻全部封關，形容政府「好似爆水喉但剩係叫人拖地咁，只會繼續有源源不絕嘅水」。

對於被指衛生署熱線打不通，張竹君表示有職員會接聽熱線，打不通會有留言信箱。

明報記者

（武漢肺炎）