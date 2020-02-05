受封關影響 3000粵港車准改行深圳灣

稱增深圳灣直巴班次 兩公司半日撤回

林鄭月娥昨早見傳媒時稱，政府的策略是要壓縮往返內地的人流，會透過整合關口及減少前往口岸的公共交通去實行，「整個策略就是令到人很不方便而不能夠去」，呼籲包括港人在內，如非必要就不要在深圳灣口岸跨境。

永東直通巴士及中旅巴士昨早在微信宣布，會增加深圳灣口岸直通巴的班次，其中永東稱，昨日起本港往來深圳灣口岸的班次及站點有最新安排，恢復北角、銅鑼灣、旺角、南昌、元朗的班次，以及新增上水站的班次，班次增至每15至30分鐘一班。中旅巴士亦稱，因應新的口岸安排，新增3條由深圳灣口岸直達本港市區的路線，班次為每15至30分鐘一班。

不過，永東及中旅巴士其後均刪除有關通告。永東昨午在網站宣布，昨午4時後暫停所有前往本港的直通巴士服務，直至另行通知。中旅巴士表示，加班次的通告資料有誤，直通巴維持原來服務，約半小時至1小時一班。

運輸署稱最近無因應暫停部分陸路管制站而批准營辦商開辦行經深圳灣口岸的新路線或增加班次，已要求香港中旅巴士更正有關資料。

另外，運輸署周一凌晨起實施新安排，批准持常規配額、原只准行走沙頭角或文錦渡口岸的粵港跨境私家車，可以使用深圳灣口岸過境來往兩地。運輸署稱約有3000輛跨境私家車可使用這項安排。

公民黨立法會議員譚文豪稱，跨境私家車車主包括富豪、內地權貴及經營兩地包車生意的商人，批評政府主動讓他們改用深圳灣口岸，猶如「假封關」，「是否有錢人受病毒感染的風險較一般人低？」他質疑這安排難達到防疫效果。

（武漢肺炎）