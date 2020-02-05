天水圍居民上街促封深圳灣 警發逾10催淚彈

記者街訪 10過關7撐「全封」

深圳灣口岸鄰近天水圍，有巴士路線往返屯門、元朗、天水圍。屯門民主派區議員、團體「天水連線」抗議政府未全面封關，昨分別在區內接駁巴士站設「檢疫站」，為抵埗乘客量體溫，稱若有人發燒會報警。至昨晚，天水圍天瑞邨有居民聚集，抗議政府沒有封閉深圳灣口岸，大批防暴警員到場，舉黑旗警告後，在天瑞商場外發射10多枚催淚彈及多次施放胡椒噴霧。元朗區議員伍健偉背和左臂中彈受傷，他說是被橡膠子彈打中，其後到醫院治理。現場有記者被胡椒噴霧噴中，本報記者一度被警察截查，其後獲放行。根據天水連線消息，共13人在天瑞邨一帶被捕，全部送往天水圍警署。

居深圳港人：灣仔租酒店 撐封關

深圳灣及港珠澳大橋是目前兩個仍開放的陸路旅客口岸。居於深圳、在灣仔工作的35歲港人西餐廚師李先生，平日經落馬洲過關，昨多花逾半小時經深圳灣口岸回港上班。他說為保生計，在灣仔與朋友合租酒店，每晚約400元，同時要繳付深圳寓所3000元人民幣月租。他認為封關雖帶來不便，但「為香港市民健康（着想），我贊成封關」。

中港商人憂全封無法做生意

已為人父的鄭先生昨到深圳灣關口寄奶粉，他說以往不時到佛山探望一歲兒子，但現時疫情嚴重，他也贊成全面封關，「醫護人員好辛苦，少點人來，少點機會（爆發），最緊要控制好疫情」。港人李小姐昨剛從韶關回港，原打算兩日後上班，但會自我隔離14日，已延遲上班日期。她認為深圳確診個案甚多，又鄰近香港，香港有必要全面封關。

在中港兩地營商的電訊產品代理公司東主Miguel Perez稱害怕香港會全面封關，昨來港處理銀行事務的他形容此行「不得不來」，「不去銀行簽字，香港分公司無辦法營業」，而他有時會來港檢查庫存、貨物等，若全面封關對他影響甚大，「無辦法做生意」。

即日回來香港的內地人李小姐稱擔心全面封關，昨特意來港補給藥物，認為內地已做好防疫，社區傳染風險「無想像中嚴重」，不必全面封關。

（武漢肺炎）