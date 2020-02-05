林鄭：採購不很成功 公僕按準則戴口罩 稱官員若不符「戴了都要除」

特首辦澄清：自備口罩可戴

香港高級公務員協會主席李方沖稱，不少公務員在通訊群組都認為林太昨日的說法負面，不是很鼓勵同事。他說早前已去信公務員事務局長羅智光，要求局方繼續考慮讓公務員在家工作或彈性上班，他強調有不少公務員仍要上班，例如工程人員，出入都需要戴口罩，作為僱主的政府應為僱員提供口罩，但羅智光未有回覆。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問及林鄭月娥的言論，她說在公共衛生層面，若一個人去跑步、行山、駕駛等可不戴口罩，但若有發燒等徵狀、近期曾到內地，或外出會遇到其他人，例如乘搭公共交通工具和參加記者會，戴口罩是較「穩陣」的做法。

稱「慳啲使」留給醫護

林太昨晨見記者說官員不應隨便戴口罩，但她見記者前在特首辦外見市民及接請願信就有戴上。特首辦發言人解釋，林太考慮到需與市民近距離互動，因此戴口罩。林太昨被記者問到為何近日部分官員與她不戴口罩，她稱是因為全球口罩供應緊張，並透露在海外及內地採購「不是很成功」，所以必須很謹慎地使用口罩，騰出來給醫護人員用。她又稱，已審視每一名見記者的官員，若不符合有關要求便不准戴口罩，「我是叫他們不准戴，戴了都要除下來，因為每人一日戴幾個，其實對於緊絀的供應都會帶來很大壓力，希望各位傳媒朋友都用這個標準」。

特首辦其後出稿，稱財經事務及庫務局前日向部門首長發出內部指引，部門應只在符合指引準則的情况下向同事派發口罩，包括：在工作上需與市民頻繁接觸，例如在櫃枱提供服務或需在人多擠迫地方工作；為滿足必須的運作需要；為滿足個別同事的實際情况，例如身體情况。發言人又說，公務員可考慮個人情况、近日曾否離境或出入醫院等因素，決定是否需要在公開場合戴口罩。

家庭醫生林永和說，整體醫學建議是市民外出、在公眾場所應戴口罩，若官員不戴，可能會成壞榜樣，雖然前線醫護不夠口罩，但「是否要節省到這樣？」他又說，林太「時戴時不戴」口罩，在見市民後口罩不污糟，理論上可戴同一個口罩見記者，否則是浪費了口罩。

明報記者

（武漢肺炎）