沈祖堯：不明為何不全面封關 籲醫護勿忘當初志願

沈祖堯接受有線新聞訪問時表示，罷工與否屬個人意願，不評論做法，但令他想起過去在大學收生時，99.9％學生都希望服務社群，希望醫護不要忘記起初志願。同時，他說醫護的擔憂很真實，「因為工作量和有大量病人出現，政府為何不可完全封關？這是我不了解的」。

盼官員到院感受前線困難

他希望政府當局除了看數字及開會，也親身到醫院，感受前線面對的困難。他接受港台訪問時亦建議醫管局高層或資深醫生到前線，給員工上下一心的感覺。他亦認同港大微生物學系講座教授袁國勇早前所說，不要只站在道德高地批評罷工行動。

林志釉：罷工為爭取防疫 非怕死

彭鴻昌：病人成「籌碼」 雙方有責

病人政策連線主席、香港沙士互助會會長林志釉表示，政府現時局部封關未可有效阻截高危者由高危地區來港，故他認同工會爭取「全面封關」。對於醫護被指以病人作為「籌碼」，他感到「不舒服」，醫護為爭取更有效防疫而罷工，並非怕辛苦、怕死，病人亦不應只顧自己求診或取藥，輕視其他人受到疫情的影響。

社區組織協會幹事彭鴻昌稱，工會將病人作「籌碼」，與政府談判爭取封關，在醫學倫理上難說得通，然而政府一直未正面回應工會，同樣是以病人作為「籌碼」，雙方膠着，病人無辜成為犧牲品，雙方亦有責任。香港病人組織聯盟主席袁少林則稱，理解醫護訴求，但盼罷工者三思，別影響到病人。

（武漢肺炎）