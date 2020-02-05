拆局：醫局「無籌碼」 醫生協會：談判注定失敗

【明報專訊】醫管局高層與工會前晚的29分鐘談判噓聲不斷，工會爭取政府全面封關，據了解，醫管局行政總裁高拔陞手上「籌碼」不多。醫管局昨用「軟功」，聯網運作總行政經理張子峯昨提到服務影響時，表示新生嬰兒深切治療部逾半護士缺勤，難找同事照顧不足磅嬰兒，「BB好靠你們照顧，吃奶都是靠你們」，呼籲醫護返回崗位。
昨改以「軟功」說服員工
高拔陞前晚見員工時，發言多次被打斷，公共醫療醫生協會會長馬仲儀形容，「全面封關」非醫管局能作主，這場談判注定失敗。她表示曾與高拔陞交換意見，認為醫管局在邊境管制的取態與醫護分歧不大，但難以明顯地表達，「作為員工，希望局方高調向政府施壓，但在現時政治環境下難做到」。馬表示，談判雙方存在期望落差，不可能達到共識，「醫管局當然有些事情做得不好，但這場仗前線及醫管局都痛苦」。
據了解，高拔陞希望與員工會面，以「員工論壇」形式聆聽訴求。消息人士認為，「談判」本質上並非處理醫護問題，而是有政治意味、與政權「割席」；對於高拔陞突說不知「全面封關」所指為何，消息人士解釋，高拔陞理性上同意全面封關方向，但在如何表達這立場上，「他不明白為何要以此『政治論述』去處理問題」。消息人士又承認醫管局在談判桌上籌碼不多，要軟性說服醫護，若罷工持續，唯有繼續削服務。