拆局：醫局「無籌碼」 醫生協會：談判注定失敗

昨改以「軟功」說服員工

高拔陞前晚見員工時，發言多次被打斷，公共醫療醫生協會會長馬仲儀形容，「全面封關」非醫管局能作主，這場談判注定失敗。她表示曾與高拔陞交換意見，認為醫管局在邊境管制的取態與醫護分歧不大，但難以明顯地表達，「作為員工，希望局方高調向政府施壓，但在現時政治環境下難做到」。馬表示，談判雙方存在期望落差，不可能達到共識，「醫管局當然有些事情做得不好，但這場仗前線及醫管局都痛苦」。

據了解，高拔陞希望與員工會面，以「員工論壇」形式聆聽訴求。消息人士認為，「談判」本質上並非處理醫護問題，而是有政治意味、與政權「割席」；對於高拔陞突說不知「全面封關」所指為何，消息人士解釋，高拔陞理性上同意全面封關方向，但在如何表達這立場上，「他不明白為何要以此『政治論述』去處理問題」。消息人士又承認醫管局在談判桌上籌碼不多，要軟性說服醫護，若罷工持續，唯有繼續削服務。

明報記者

（武漢肺炎）