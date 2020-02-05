穿白袍罷工 兒科醫生「隨時on call」

瑪麗醫院外天橋的街站昨午大排長龍，登記罷工的人龍一度橫跨天橋，到醫院對面的薄扶林道。被編入「dirty team」的、在兒科病房工作的陳醫生來登記，他說自己身穿白袍，準備「隨時on call」，但只會診治緊急病症，罷工是「冇辦法之中嘅辦法」，「救急扶危係醫護嘅天職，但有啲嘢都需要取番個平衡」。

另外，昨早到醫管局請願、公立醫院兒科醫生趙先生稱，其部門約有一至兩成員工罷工，主要影響門診，急症和住院等則「唔會冇人睇住」，「（服務）有影響，但唔會令病人受嚴重損害」。他說行動只向政府施壓，而非令病人受害，稱沒醫學知識的特首林鄭月娥沒資格凌駕醫護和專家主張封關的意見。

稱NICU服務維持 籲林鄭勿騎劫初生嬰

對於林太稱罷工對個別醫院的新生嬰兒深切治療部（NICU）等部門產生較嚴重影響，對此感痛心。公院兒科醫生郭先生認為，留院同事會繼續維持服務，「林鄭如果有興趣，可以去不同醫院參觀新生嬰兒深切治療部，睇吓有冇受影響，我可以同你講，一定唔會有，唔好再騎劫初生嬰兒」。

威爾斯醫院深切治療護士莫小姐稱，其部門約四分之一員工罷工，「（林鄭月娥）呢一刻講全面封關，全部人都會立即返去工作崗位」。她接受訪問時多次落淚，形容罷工前內心掙扎良久，又說「（行動）對現於病房嘅病人不公平，我都好想同佢哋講對唔住，但係我哋目標真係唔想見到更多人入嚟醫院，唔想更多病人需要呢啲治療」。她又稱，是次行動「無論有冇後果都好，我哋都願意負責」。

（武漢肺炎）