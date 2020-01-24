5000醫護缺勤 工會要求今見林鄭 陣線稱7000人簽到罷工 NICU急症科影響大

醫局總部請願人龍延至九龍城

醫管局員工陣線昨早到醫管局總部「流水式請願」，稱超過4000人參與。多人手持「醫護罷工，不要道德綁架」、「政府無能，港人自救」等標語，人龍延至近九龍城一帶，有途經市民特意上前表示支持。

促特首辦公開會面 回應訴求

陣線主席余慧明昨稱，逾7000人到各大龍頭醫院簽到罷工，包括約4500名護士，佔整體17%；360名醫生，佔整體約5%；專職醫療及支援職系人員罷工數字，分別佔其職系整體17%和12%。她形容罷工人數、專科及職級涵蓋範圍廣，皆因港府無能而被迫發聲。工會再設「死線」，要求與林太在特首辦公開會面，「聲音香港人都聽到，偏偏有一個人聽不到」，促林太正面回應封關訴求。

工會不排除日後聯合其他行業發動罷工，持續向港府施壓（見另稿）。工會曾稱，如出現社區爆發會考慮停罷工。本港昨現首宗武漢肺炎死亡個案，另衛生署不排除本地會有大型傳播，被問會否擱置罷工，余慧明認為社區爆發並非由工會界定，會繼續檢視疫情發展。

聯網服務總監：恐需再削緊急服務

醫管局昨早曾呼籲病情輕微者向私家醫生求診，醫管局聯網服務總監楊諦岡表示，至昨傍晚6時，有近5000名員工缺勤，包括約360名醫生、2800名護士及1000名專職醫療人員；九龍中、九龍西及新界東醫院聯網影響較嚴重。他稱罷工造成很大影響，如持續恐要再削重要、緊急服務，又稱醫護的心聲及理據，相信全港市民都清楚聽到，「防疫角度與員工的看法一致，願意與同事保持溝通」，盼團結一致服務市民，會向港府反映員工聲音，「今時今日一個都不能少」。

醫管局聯網運作總行政經理張子峯昨表示，逾半NICU護士缺勤，難調派人手照顧不足磅初生嬰；超過一半手術室護士、助理及醫生缺勤，部分癌症手術延期；另有逾半放射治療師及放射診斷師、三成腫瘤科護士缺勤，有門診X光服務暫停；急症室亦有超過100人缺勤，有醫院要關閉一間急症室病房。

急症室逾百人缺勤 一病房關閉

據悉，瑪麗醫院心胸外科一連兩日取消七成預約手術，昨只做了一宗心臟及一宗肺部手術。該院兒科門診患者出席率只有一成，兒科病房暫能維持服務，但較多NICU護士罷工，平日一名護士照顧一名嬰兒，昨6名嬰兒由一至兩名護士照顧。

對於NICU罷工人數較多，陣線副主席羅卓堯認為港府應負最大責任，因港府未全面封關，令曾到內地、瞞報旅遊史的人入普通病房，包括東區醫院有疑染武漢肺炎的孕婦誕3名嬰兒，令普通病房及NICU員工恐慌。

伊院10個手術室3個運作

此外，消息稱屯門醫院深切治療部有14%、即15名護士，以及1名醫生罷工；天水圍醫院有一間急症科病房在罷工首日幾乎服務停頓，管理層前日決定該病房停收新症。伊院急症室平日有4至5名抽血員，昨僅一人當值，醫生護士要兼顧抽血。另有消息稱，屯院手術室逾50人罷工，不涉醫生，包括護士、手術室助理、消毒室助理等，預約手術減半；伊院亦有50名手術室員工罷工，10個手術室只有3個運作。

醫管局各管理層亦「發功」勸喻職員上班，本報獲得一封由北區醫院行政總監孫天峯向全體員工發出的電郵，他向員工表示：「多謝大家返工！」另有一封由沙田醫院護理總經理昨午發出的電郵，表示有34名護士及一名支援職系員工罷工，呼籲管理層說服員工上班，「救得一個得一個，避免他們衝動將來後悔」。

明報記者

（武漢肺炎）