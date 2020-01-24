屍體處理如SARS時 可化妝瞻遺容倡火葬

醫管局發言人表示，會根據《處理及處置屍體時所需的預防措施》指引內的「第2類」屍體處理因感染新型冠狀病毒死亡的遺體，並以黃色標籤識別。根據指引，職員在處理屍體時須穿上合適保護裝備，包括手套、防水保護衣或抗水保護衣外加膠圍裙，以及外科口罩，若可能有飛濺物，須戴上護目鏡或面罩以保護眼睛。指引列明，可在殯儀館內瞻仰遺容，並可為遺體裝身及化妝，但不可做防腐處理；而為免員工感染，一般不建議驗屍，並建議火葬。

馬宣立：遺體呼吸道液體不會出來

香港大學病理學系副教授馬宣立表示，2003年SARS時社會現恐慌，當局建議家屬小心處理遺體，建議火化，以確保消滅病毒。但他指出，從微生物學角度看，遺體已無呼吸，呼吸道液體不會走出來，因此正常用棺木盛載遺體、護理人員搬運時戴手套，感染機率不大。

他亦稱，若死因庭清楚病人死因，死亡無可疑的話，解剖病人屍體並非必須；若為科研用途解剖，則要得到醫院及家人同意。他說解剖屍體可清楚了解病毒會否由肺部走到心臟或腸胃，令醫護對新病了解更多。

（武漢肺炎）