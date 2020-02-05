39歲糖尿漢心跳停 首宗死亡 病情突轉差 死因待確定

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨稱，死者過去幾日一直情况穩定，但氣喘增加，昨早6時許病情突然轉差並有呼吸困難，其後心跳停頓搶救無效，於早上10時許離世。他說，病人無心臟病紀錄，亦無報稱有心口痛，但有糖尿病，未知是否與死亡有關，亦未知其真實死因。

專家料病毒影響心肺功能

糖尿併發症酮酸中毒

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌透露，死者生前有接受蛋白酶抑制劑和干擾素治療，有糖尿病或其他長期病都是感染新病毒「預後」不利因素，據他所知死者應會接受解剖。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台表示，內地初步資料顯示，確診中死亡率約2%，形容情况很嚴重，遠較流感整體死亡率約0.1%為高，內地亦有新病毒患者突然死亡。死亡個案主要分3類，分別是病毒入侵肺部後肺衰竭而死；出現細菌入血或入侵器官後致死；感染引起的炎症亦有可能引起心肌炎或心肌梗塞致死，而這類情况可無先兆，突然心臟停頓。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷分析相若，認為有可能是病毒嚴重影響肺功能、出現繼發性細菌感染引起敗血症或病人本身有隱性心臟病致死。他解釋，糖尿病患者的心血管健康一般較差，較高風險有隱性心臟病，今次的死亡個案反映這病毒不止影響長者，長期病患需小心，較年輕者亦不能掉以輕心。

有在2003年處理過逾百SARS病人的資深內科醫生估計，入院5至7天是病毒引發細胞因子風暴的常見時間，風暴出現時，免疫系統瘋狂攻擊病毒量多的身體部位，身體受巨大壓力，血糖會升，胰島素無法處理大量糖分，就會出現糖尿病併發症酮酸中毒，病人死前突然出現氣喘正是酮酸中毒病徵，因身體在酸性高時會大量呼出二氧化碳減低酸性自救；酮酸中毒也可致身體酸性高，致心臟肌肉無法正常運作，最後心肌衰竭死亡。

（武漢肺炎）