增3宗無外遊確診 袁國勇警告防變武漢 防護中心：或現隱形傳播 不排除社區爆發

港大微生物學系講座教授袁國勇說，本港已進入「疫情新階段」，出現無外遊又無接觸輸入個案的確診，已陷險境，促市民遵從個人衛生措施，否則可釀成武漢的形勢。

3人曾7處私家求醫 25歲男確診

昨日新確診的64歲女子在佐敦恆豐中心經營時裝店，上月23日開始咳，30日發燒，曾向兩名醫生求診，至本月1日轉差，到伊利沙伯醫院留醫，需插喉，並一度入內科病房。另一名確診者為60歲退休男子，上月22日開始發燒，曾到4間私家診所求醫，31日到聯合醫院，因輪候時間太長轉到將軍澳醫院求診並入院。二人昨被轉送瑪嘉烈醫院。

此外，一名25歲男子於威爾斯醫院確診，他2月3日到威院急症室，因有肺炎迹象和發燒，送入隔離病房。浸會醫院表示，該患者上月14日因流感到該院求診，其後29日因腸胃炎求診，至本月3日再因不適到該院，X光檢查懷疑為肺炎，院方建議他到醫管局。該院稱沒收到曾與該病人接觸的職員表示不適。

中心稱未來14日關鍵 研究指病毒可留環境數日

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，昨兩宗（第16及17宗）確診屬本地感染，加上早前已有兩宗確診個案無法找到病源、不排除為本地感染，顯示本港或已出現找不到傳播鏈的隱形傳播，不排除社區內將會爆發大型傳播。她又說，現時4宗本地或懷疑本地感染都是在上月22日左右發病，未來14日是關鍵，若再發現更近期發病的本地感染，或顯示有本地傳播風險。

對於需否擴大呈報準則，張竹君稱醫管局已為所有肺炎個案做化驗，每日化驗500至600宗個案，但承認不少患者要入院一段時間才發現肺炎，但若要為所有輕微流感徵狀的人化驗，每周會有數千宗個案。

至於要如何找到社區內的「隱形病人」，張竹君說，部分患者徵狀輕微，若沒病徵、沒進入醫療系統，難以被發現。她又說，有研究顯示病毒可留在環境當中數日，市民要特別留意個人衛生。

「疫情新階段」 袁促遵所有個人衛生措施

袁國勇說本港已進入「疫情新階段」，首階段只有輸入個案，到第二階段有輸入個案感染本地人，目前為第三階段，出現無旅遊史或接觸過輸入個案的本地個案。他估計將有愈來愈多本地個案湧現，目前已陷入險境（dangerous situation），促所有香港市民必須遵從所有個人衛生措施，否則香港或會發展至深圳甚至武漢的形勢。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，首兩個懷疑本地個案曾坐郵輪和到過澳門，有可能從外地感染；但較新兩宗個案無外遊史，情况較令人擔心，如愈來愈多無外遊確診，將進一步確定病毒已入社區。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷估計，社區已出現很多隱形患者在傳播病毒，現很難找出社區感染源頭，只能做早診斷、早隔離、早治療，免病毒在社區進一步擴散。他認為目前已錯過封關最佳時機，但若有再進一步更果斷邊境措施，減少兩地人流和病毒再傳播，是「好過不去做」。

明報記者

（武漢肺炎）

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