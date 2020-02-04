菲禁國民到港 菲傭無法上班

僱主協會促中央向菲解說

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，昨早開始收到約20多個僱主查詢，有僱主表示春節假時讓外傭回國，現無法如期歸來，令僱主難以顧家，期望菲政府放寬禁令，讓外傭回港，並促請中央政府「出手」，「向菲國政府表達情况並非如此嚴峻」。

香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Grace Estrada稱，該會亦有幹事因禁令無法買機票，亦未能回港。她又表示，關注本港不獲續約或簽證到期的外傭未能按法例要求返國，已向菲領館查詢，惟暫未獲回覆。

入境處表示，按現行規定，外傭須於僱傭合約屆滿時或被提前終止合約後兩周內離港。如有特殊情况，入境處可按情况酌情批准他們繼續留港。

菲律賓勞工部昨發備忘錄予海外勞工福利處，表示向因禁令而滯留的海外菲傭提供現金1萬比索（約1526港元）、住宿及交通援助。

（武漢肺炎）