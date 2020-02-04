供應商稱周四前有口罩

藥房商會擬購入免費派

口罩供應商「理的」在網上公布，周四前可供應口罩到各區，但為免引起混亂，只公開各零售店的數目，又稱有商戶拒絕入貨，本報至截稿前未能聯絡理的。港九藥房總商會副理事長張德榮表示，個別藥房得知只獲10多盒口罩，擔心未能應付人龍，寧願不要來貨。張稱總商會擬購入該批約10萬個「理的」口罩，但個別藥房或自行出售，預計今天可知派發數量，其後會聯絡區議會或民政處等，決定派發細節，期望本周內可派發。他說，暫未見再有口罩在內地被扣關。

自由黨黨魁鍾國斌說，多間本地小型工廠聯絡他，有意以防菌布生產可重複使用的口罩，最快下周可生產，但他強調防菌布並非防新型病毒。工聯會理事長黃國表示，該會正籌備設立口罩工廠，料數周後投產，每月可生產10萬個口罩，但要解決來自內地的原材料問題。

昨有網購平台及商戶發售或派口罩，到處可見人龍。網購平台HKTVmall日前預告昨起有小量口罩出售，網站凌晨開始塞車，HKTVmall發言人表示，商戶根據貨源、貨量、物流安排等因素，於個別商店上貨，平台難預計之後的口罩供應。

（武漢肺炎）