購口罩難上難 協會籲助失明者 常出入醫院 腎病視障者一口罩用3日

明報記者 余卓祈

60歲的退休懲教人員張先生和姊姊同住將軍澳公屋，家中只剩下兩盒共約60個口罩，供兩人均分。2008年確診多囊腎病的張先生，現在每星期要到將軍澳醫院「洗肚」兩次，以排清毒素。因患有青光眼，他僅餘兩成視力，和別人面對面相看亦只能望到對方輪廓，眼疾亦令他每4個月要到醫院覆診一次。

常出入醫院的他，擔心僅餘口罩未足以應付需要，昨受訪時不諱言面上口罩已重用第3日，又透露近日減少外出，以減少使用口罩。

酒精所餘無幾 憂打針前無法消毒

身患腎病的他，每3個星期要自行注射「補血針」，事前需以消毒酒精清潔雙手、腹部及桌面等，惟現時家中消毒酒精僅餘四分之一，他說一旦耗盡，計劃改用棉花、洗手液等代替，但擔心消毒效果欠佳，受細菌感染會影響病情。

受視力問題影響，張先生無法看清店舖門口的告示，往藥房買口罩時，要姊姊告訴方知告示寫着「口罩沽清」。普羅市民可透過互聯網了解口罩及消毒品銷售點、存貨或直接於網上落訂，惟視力欠佳的張先生「看手機5分鐘已感吃力」，平日接收資訊都依賴電台，惟聽到有關報道，「才後知後覺要往哪裏排隊，到達了，才知都已售罄」。現時網上發放的防疫知識，張先生亦無法看清，「好像無法自救，唯有靠它們（口罩和消毒酒精）捱久一點」。

「看手機5分鐘已吃力」 難接收防疫資訊

協助張先生的香港失明人協進會表示，除口罩、消毒品外，亦接獲居於離島的會員反映，附近超市食物被搶購一空，自己僅餘小量罐頭，「更遑論口罩物資」。協會呼籲市民如有物資，可捐贈視障者，亦呼籲物資零售商聯絡協會協助。

（武漢肺炎）