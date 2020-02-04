港大租酒店供內地返港生隔離

今旅酒店：有一群港大生 沒病徵

今旅酒店昨回覆查詢時確認住客中有一群港大學生，強調酒店沒為任何人提供新型肺炎隔離服務，亦沒客人出現症狀。中西區議員葉錦龍昨與港大校方會面，引述校方確認租用今旅酒店讓學生自我隔離，又透露校方不止租用一間酒店。觀塘區議員梁翊婷昨稱，接獲區內如心艾朗酒店住客反映，被酒店調到其他樓層的房間，但酒店沒透露原因，該住客見酒店內有標明「HKU」的牌子，懷疑部分樓層被用作隔離內地回港的港大學生。如心艾朗酒店回覆稱，有住客曾到內地，但並非來自武漢或湖北地區，現按政府要求自我隔離14日。酒店又表示，有關住客只能於特定範圍活動，不會使用公共設施。

港大回覆稱嚴謹跟從衛生防護中心指引，要求從內地回港的同學自我隔離14日。因舍堂沒有單人房和浴室等單獨隔離設施，有關學生獲安排入住幾間酒店。校方重申，獲安排隔離的同學健康良好，絕對不是「病人」，而在酒店隔離的學生中亦沒有人來自湖北或武漢。校方會密切監測學生健康狀况。

校方稱絕非病人 密切監測健康

至於其他院校，中文大學要求返回宿舍的學生填寫健康申報表及連續14日自我醫療監察；科技大學則安排過去14日從湖北省返港、在港沒有固定居所的學生於校內一會議大樓自我隔離兩周；嶺南大學安排由湖北返校而沒有呼吸系統感染徵狀的宿生暫住訪客宿舍單人房。

（武漢肺炎）