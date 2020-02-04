復課後跨境生安排 有校長倡分批開學

憂屆時中港疫情有差異

學校需於周四（6日）或之前向教育局匯報跨境學童以外的學生是否已於昨日或之前返港。多間小學回覆本報查詢稱仍在蒐集有關資料，昨日校舍開放，但無學生回校。位於上水的金錢村何東學校，其署理校長吳毓琪稱，昨日教職員回校開會，會議由室內改到空氣較流通的操場，其間所有人都戴口罩。

位於大埔的林村公立黃福鑾紀念學校，校長陳喜泉稱，教職員昨透過微信群組、電話陸續聯絡學生，了解他們是否在港，知道有跨境生曾返湖北家鄉並已返深圳家中；學校有學生來自武漢，但他們沒有回鄉。

校長稱分開上課網上學習皆不可行

據教育局2018/19學年數字，小學有20,188名跨境生，中學則有5567名。對於復課安排，有一半學生屬跨境生的鳳溪第一小學，校長朱偉林說，除非教育局有指示，否則學校無權要求跨境生不返校。有意見認為可分開本地生及跨境生上課，朱認為兩批學生身處同一校園，去洗手間或小息時可能會遇到，分開上課的防疫作用存疑。陳喜泉則認為，受內地網絡限制，要求跨境生在內地網上學習不太可行。

位於屯門的世界龍岡學校劉德容紀念小學跨境生佔全校約四分之一，多居於深圳。該校校長陳進華稱，復課前會再提醒跨境生的家長，孩子在內地要多留在家中，不要外出，盼將風險減到最低。他稱，受疫情影響，已取消分別原定復活節及5月舉行的西安及澳洲交流活動。

教育界立法會議員葉建源稱，倘未來復課時香港疫情受控，但深圳風險未解除，便要考慮如何安排跨境生上課，認為教育局應與相關部門商討。教育局稱會持續評估形勢，繼續與相關部門（包括衛生防護中心）保持緊密聯繫，考慮復課時應有的相關措施，包括涉及跨境學童的安排。

明報記者

（武漢肺炎）