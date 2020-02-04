復課後跨境生安排 有校長倡分批開學

【明報專訊】受新型冠狀病毒疫情影響，全港中小學及幼稚園停課，學校昨應教育局要求統計學生在港及身處內地人數。有學校稱有居住深圳的跨境學生早前曾返湖北家鄉。對於跨境學生日後上學安排，校內有三成跨境生的林村公立黃福鑾紀念學校稱，若香港條件許可復課，但內地情况未明，建議容許本地生與跨境生分批開學。同樣有三成跨境學生的金錢村何東學校稱，要視乎疫情變化再決定復課後跨境生上課安排，若校方認為屆時教育局措施不夠安全，校方或實施強制隔離措施，例如要求跨境生暫不回校。
憂屆時中港疫情有差異
學校需於周四（6日）或之前向教育局匯報跨境學童以外的學生是否已於昨日或之前返港。多間小學回覆本報查詢稱仍在蒐集有關資料，昨日校舍開放，但無學生回校。位於上水的金錢村何東學校，其署理校長吳毓琪稱，昨日教職員回校開會，會議由室內改到空氣較流通的操場，其間所有人都戴口罩。
位於大埔的林村公立黃福鑾紀念學校，校長陳喜泉稱，教職員昨透過微信群組、電話陸續聯絡學生，了解他們是否在港，知道有跨境生曾返湖北家鄉並已返深圳家中；學校有學生來自武漢，但他們沒有回鄉。
校長稱分開上課網上學習皆不可行
據教育局2018/19學年數字，小學有20,188名跨境生，中學則有5567名。對於復課安排，有一半學生屬跨境生的鳳溪第一小學，校長朱偉林說，除非教育局有指示，否則學校無權要求跨境生不返校。有意見認為可分開本地生及跨境生上課，朱認為兩批學生身處同一校園，去洗手間或小息時可能會遇到，分開上課的防疫作用存疑。陳喜泉則認為，受內地網絡限制，要求跨境生在內地網上學習不太可行。
位於屯門的世界龍岡學校劉德容紀念小學跨境生佔全校約四分之一，多居於深圳。該校校長陳進華稱，復課前會再提醒跨境生的家長，孩子在內地要多留在家中，不要外出，盼將風險減到最低。他稱，受疫情影響，已取消分別原定復活節及5月舉行的西安及澳洲交流活動。
教育界立法會議員葉建源稱，倘未來復課時香港疫情受控，但深圳風險未解除，便要考慮如何安排跨境生上課，認為教育局應與相關部門商討。教育局稱會持續評估形勢，繼續與相關部門（包括衛生防護中心）保持緊密聯繫，考慮復課時應有的相關措施，包括涉及跨境學童的安排。