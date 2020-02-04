手環斷電斷信號即報警 防離家

林偉喬表示，電子手環目的是確定接受強制家居檢疫的人在指定期間不會擅自外出，強調手環不會收集個人資料，並已徵詢個人資料私隱專員，保證符合法規。林偉喬說，電子手環不具備GPS定位功能，因接受家居隔離者並非涉嫌犯罪者或罪犯，要尊重私隱，讓接受檢疫者日常生活不受影響及不會覺得被監控。現時已有500個電子手環可用，若有需要可於兩周內增加1000個。

所配對手機須長插電 不能遠離

電子手環由物流及供應鏈多元技術研發中心開發，手環內設電池、藍牙（BLE）及近距離無線通訊（NFC）裝置，須配搭智能手機使用。手環中的藍牙會發出信號，以確保家居檢疫者在手機接收到的範圍內，約20至30米；手環上的黑色帶為電線，當電線被剪斷，即手環電源出問題，會即時通知衛生署及警方。

手機亦須長期插電，若拔離電源會通知衛生署及警方。另外，據了解，手機內設地理圍欄功能，即以電訊網絡劃定手機地理邊界，如手機插着電源離開了指定範圍，同樣會向衛生署及警方發出通知。

（武漢肺炎）