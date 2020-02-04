學者促曾赴內地者全須隔離

本報獲港大醫學院向職員和研究生發出的電郵指出，有研究生虛報旅遊史，並回港後即回醫學院校園做研究，學院批評有關行為不負責任且不能被容忍，將職員、學生暴露風險中，強調內地回港職員及研究生均需在家隔離14日。港大醫學院截稿前無回覆。

跨境童檢疫後禁兩地走 可供住宿

中文大學公共衛生及基層醫療學院客座教授黃子惠指出，本港不少要中港兩邊走的在職者和學生，不應再兩邊走。以中港學童為例，黃認為，現時未開學，居內地學童和其照顧者應繼續留在內地；開學前曾到內地的學童應強制隔離檢疫14日，避免有可能將病毒傳開；學童接受檢疫後亦不應再兩地走，當局可考慮為他們提供住宿，若學童拒絕可能要考慮先留深圳，待深圳疫情稍緩才來港。「為了防疫，小部分的人要短暫地犧牲少少個人自由，這是為大局和社會利益。」目前衛生署只建議由非湖北的內地回港者盡量留家，並非強制。黃子惠認為必須強制隔離所有內地回港者，因只靠自願或會有人「走佬」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在電台指出，全面封關是單一而最有效的防疫措施，需做得急且快，能於源頭減人流；來港者若違隔離令或隱瞞旅遊史和接觸史都應重罰，促港府盡快修例重罰向醫護人員虛報者。

（武漢肺炎）