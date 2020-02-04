湖北回港者強制戴手環家居隔離 八鄉少年警訊中心擬作隔離營

他省回港者不強制

何栢良：不應靠自願隔離

港大感染及傳染病中心總監何栢良反對「自願隔離」，認為不能依賴個人公德心做公共衛生措施。何認為，港府應徵用遠離民居的酒店做隔離，若做家居隔離亦要有巡查，確保若違規會即時檢控和重罰。

手環無GPS 會公布所住大廈

港府昨公布應對新型冠狀病毒的檢疫安排，宣布將按不同情况實施不同程度的隔離及檢疫措施，其中包括要求14日內曾到湖北省的香港居民回港後，要佩戴電子手環，並留在家中接受檢疫。政府資訊科技總監林偉喬指出，手環是本地研發及生產，可避免接受檢疫者「離家出走」；由於要尊重私隱，手環無配置全球定位系統（GPS），若接受隔離者離開家居範圍或破壞手環等，警方會尋找事主（見另稿）。

林偉喬表示，目前已生產500個電子手環，本周內可使用，未來兩周可再增加1000個。

衛生署首席醫生連慰慈表示，按法例第599章《預防及控制疾病條例》，受強制檢疫者必須在「指定時間留在指定地方」，擅自離開會構成刑事罪行，政府會嚴厲執法，一經定罪最高罰款5000元及監禁6個月。她又稱，衛生署網頁會上載被檢疫者居住的大廈名稱，但不會列出單位資料。

家人倘續住 同不可離開

連慰慈補充，接受家居檢疫者的家人若繼續留在同一處所，同樣不可離開該處，因該處所已受規例規管。

被問到為何曾到內地其他地方的市民不用隔離，衛生署長陳漢儀只表示湖北省回港市民風險較高，至於其他省市回港市民，當局已呼籲這類人盡量留在家中，如要外出亦要佩戴口罩14日。

稱饒館選址合適

至於確診患者的密切接觸者，屬高風險者，需入住檢疫中心，食物及衛生局副局長徐德義指出，現有的3個度假營共有97個單位，截至昨早9時，已有76個單位被使用，87人入住。徐德義說，政府計劃使用荔枝角的饒宗頤文化館作為第四個檢疫中心，認為文化館遠離民居，選址合適。他說，找合適檢疫中心要考慮多方面因素，例如間隔、有獨立洗手間及空氣流通等。

少訊中心料一兩周後運作

警消息：還看社區人士

警方消息人士表示，警隊管理層主動向政府建議使用警方位於八鄉的少年警訊中心作隔離營，昨早警方聯同食衛局、保安局、衛生署、建築署等部門到場視察。據悉，中心有200多個牀位，但原有的大房多牀間隔不適合作隔離營，間隔及廁所分佈都需改裝，初步估算第一階段可改裝成53個單位，會盡快動工，料一至兩周後可投入運作。中心亦有大操場，能否作下一階段改裝提供更多隔離單位，視乎建築署評估。

消息人士稱，少年警訊中心因學校停課而活動暫停，警方此舉是希望惠澤社群，但成事否還看社區人士，因中心一路之隔為亞公田村。

另外，政府稱會在3個現有檢疫中心及西貢戶外康樂中心，以組合屋形式增建合共約300個流動單位，首批約100個單位最快可望於3月中投入使用。

明報記者

（武漢肺炎）