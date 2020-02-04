中招武漢夫婦曾睇私醫 有低燒無呈報

衛署：低燒不符通報準則

另外，曾赴武漢、居於黃埔花園的39歲男子確診後，其沒外遊的母親亦確診，張竹君昨首次承認其母為本地人傳人個案，她起初道：「如果你當係本地感染，就係本地感染。」其後以英文表示個案是「被兒子傳染的本地人傳人個案」。

黃埔男母親屬本地人傳人

不過，37歲海通證券高層鄧晞亦是接觸過來自武漢的父母後確診，情况與黃埔花園母子相似，但衛生防護中心早前指鄧晞屬「與輸入相關」個案。對於上述個案何以有不同分類，衛生署昨至截稿沒回應。

武漢夫婦的女兒鄧晞表示父母與醫護人員有溝通困難，昨被問有無用普通話向武漢夫婦查詢在港行蹤，張竹君稱相關人員曾以普通話及英文向他們查詢，「我們用盡所有用到的語言」。

張竹君續說目前多問了一些資料，除了獲悉3人主要逗留在酒店及女兒住所外，亦得知他們曾於1月24日在中環看過醫生。她指衛生防護中心聯絡到該名醫生，獲悉夫婦是該診所當天最後的病人，但不是看呼吸道病症，而是慢性病患，包括糖尿及高血壓。當時該診所發現有人低燒，「但不是發燒」，所以不符通報準則，亦沒通報這個案，目前判斷夫婦發病日期是24日下午。該名醫生目前不在港，診所亦關閉。

衛生防護中心昨晚補充，武漢夫婦曾求診的診所為位於中環皇后大道中7號卡佛大廈的香港家庭醫療中心。

（武漢肺炎）