確診翁曾郵輪上浸按摩池焗桑拿

傳染病處主任張竹君昨稱，確診老翁曾在船上浸泡按摩浴池及焗桑拿。張稱不是太多人曾用這些設施，會了解其他下船者曾否與確診者接觸。

47郵輪客等85人醫學監察

張竹君說，病人於1月23日下午3時左右，在船上浸泡過按摩浴池幾分鐘，然後再焗桑拿半小時。她補充，對於已經來到香港的郵輪乘客，會問他們有否這類接觸史。張續稱，經此郵輪來港的人另還有27名工作人員，衛生防護中心將會陸續尋找他們，在航程中涉事病人未有到船上醫療中心表示任何身體不適，曾接待病人的船員亦無其他健康問題。

「公主遊輪」昨證實，一名曾經乘搭「鑽石公主號」由日本橫濱出發到香港的香港賓客確診新型冠狀病毒。

該確診者1月20日於橫濱上船，1月25日於啟德郵輪碼頭離船，離船6日後確診。公主遊輪稱，船上首席醫療人員正與所有相關衛生單位討論，判斷有否需要採取進一步行動。「公主遊輪」補充，目前船上有2666名乘客及1045名工作人員，預計今天返回日本橫濱。

（武漢肺炎）