澳門驗出病人鼻咽樣本陰性糞陽性 港按「臨牀需要」驗糞 何栢良憂漏診

何栢良說，澳門前日公布已為5名確診者化驗鼻咽、糞便等樣本，5人糞便樣本均對病毒核酸呈陽性反應，一名患者的全數共5個鼻咽樣本都呈陰性，但其4個糞便樣本中有3個呈陽性，何稱代表新型冠狀病毒有可能經糞便傳播。

何：聽聞衛署曾拒驗武漢病人糞

何栢良解釋，或是病人下呼吸道感染嚴重令病毒量高、上呼吸道病毒量低，就會出現鼻咽樣本驗出陰性、糞便樣本呈陽性。他說曾聽過早幾天有本港前線醫護接獲武漢來港病人求醫，病人沒呼吸道病徵但有腹瀉，醫護曾將其糞便樣本送去衛生署化驗室，但被拒絕。何認為，衛生署應檢討接收樣本的標準和優先次序；若不為病人做糞便樣本病毒檢測，有可能遺漏確診，若病人有腹瀉徵狀就應檢驗糞便樣本。

何又稱，糞便內可有大量病毒，不能排除內地海鮮市場和社區爆發與當地公廁衛生不佳有關，呼籲商場加強廁所消毒，市民使用公廁時要先消毒廁板和蓋上廁板才冲廁等。

國家衛健委高等級專家組組長鍾南山日前稱，若在糞便發現有病毒核酸陽性便需要高度關注；若再從樣本中分離出活病毒，糞口傳播的可能就會增加，目前正做分離病毒工作。

廣州在患者家門把驗出病毒殘餘物

此外，《廣州日報》昨報道，廣州市疾控中心於一名確診患者家中門把上發現新型冠狀病毒的核酸，形容對疫情防控帶來挑戰，而手機、電腦鍵盤、水龍頭等都是需要關注的污染源頭。

張竹君昨稱，醫管局和衛生署正研究如何檢驗糞便樣本，「主要視乎（檢測的）敏感度哪項更高，看先拿上呼吸道樣本還是糞便樣本先，這要研究」。她說，糞便是否帶病毒主要令人關注傳播問題，認為所有市民都應將U形渠注滿水避免傳播，亦要注意家居清潔。就可能屬本地感染的兩宗確診，她說未必可找到感染源頭，或與病人觸碰過污染環境有關。

被問早前拒絕驗糞便原因、會否錯過檢測受感染病人、何時開始驗糞，衛生署和醫管局均無正面回應。衛生署稱主要驗呼吸道樣本，如個別個案有臨牀需要會驗其他樣本。醫管局稱會按病人臨牀情况，為疑似及確診者安排適切化驗。

立法會議員陳凱欣稱，澳門與香港同樣出現確診個案，但澳門汲取2003年SARS經驗，早已檢驗患者糞便樣本，他對港府反應滯後感失望，「17年過去，要求做回SARS時的水平都做不到，香港如何打贏這場仗？」

（武漢肺炎）