伊院女病人住內科一日 初檢陽性 護士：病房5職員發燒 憂已播毒

病情嚴重昨隔離 衛署：仍在化驗

本報綜合3個消息人士，確認本港昨再新增病人對新冠狀病毒化驗初步呈陽性，涉及一名伊利沙伯醫院62歲女病人。有消息指出，該病人出現上呼吸道病徵約一周後，周日（2日）起入住伊院A5內科女病房，病情急劇轉差，出現發燒、氣喘、血痰、雙肺有發炎等，昨日才轉入隔離病房治療並開始插喉，每分鐘接受輸送10公升氧氣，情况嚴重。據悉，該女病人稱自己近期無外遊史，但兒子曾外遊。

護士：同病房區域約有10病人

有伊利沙伯醫院護士向本報透露，該病人所屬病房區域約有10名病人，由於病人有咳嗽，擔心或已將病毒傳給其他病人，甚至醫護人員。該護士又透露，A5病房昨晚起停收新症，至昨晚共有5名職員發燒，3人入隔離病房治療。衛生署回覆稱，有關個案的化驗仍待確定。

深圳確診女子 上周曾住尖沙嘴賓館

此外，衛生防護中心昨日獲通報一宗深圳確診個案。該名女病人曾於1月27日至2月1日入住尖沙嘴彌敦道58號美麗都大廈萊頓賓館，中心呼籲曾在上述期間到訪該賓館者致電中心。

香港旅館業協會創會會長梁大衛表示，一周前已通知屬下會員要不時以1：99漂白水消毒門柄及公共位置，亦需在公共空間放置酒精潔手液。他稱當時大部分會員已說不敢接收來自武漢的客人，現在相信更是無人敢接。本報記者昨晚到美麗都大廈，一名保安員表示之前食環署來過大廈清潔及消毒。本報記者其後見現場有穿著防護衣及戴眼罩的人員。

截至昨晚8時，本港維持錄得15宗新型冠狀病毒確診個案。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨日表示，當中12名確診病人情况穩定，兩人嚴重，當中一名病情嚴重者為56歲男病人，他治療進展良好，有機會於一兩日離開深切治療部；另一病情嚴重者為72歲男病人，有肺花，未需要插喉治療；一名68歲女病人則危殆，需插喉幫助呼吸，醫生會為她「加藥」，希望有改善。

該名危殆女病人於上月25日入院，當時情况穩定，2月2日轉為危殆，並要轉入深切治療部。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨日在電台節日稱，初步資料所見，確診病人在病發首星期病情較輕微，部分病人會在第二個星期開始出現併發症。他說，當病人病情轉差，鼻液、唾液、痰、尿和糞便、眼淚都有可能帶病毒。

明報記者

（武漢肺炎）