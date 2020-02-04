專科門診非緊急手術昨減半

NICU逾半護士缺勤 醫局憂增風險

醫管局聯網服務總監楊諦岡稱，罷工的包括約370名醫生、約900名護士及近1000專職醫療人員等，九龍中、九龍西及新界西聯網受影響較大，尤其龍頭醫院。他說有幾間醫院的新生兒深切治療部（NICU）及加護病房逾半護士缺勤，22名初生嬰在深切治療部，但僅一半護士照顧；另要關閉一間急症病房。他續說，有醫院要延遲癌症手術、通波仔；放射診斷師缺勤令骨科手術取消，亦無法做X光或電腦掃描，影響抗疫工作。

高拔陞表示，非常擔心初生嬰兒深切治療部、兒科及心導管實驗室的人手，或令病人承受不必要風險。他又稱，個別隔離病房缺勤嚴重，臨時調配其他人入隔離設施亦有風險。他擔憂如罷工持續，未必能維持服務。

據悉，伊院婦產科有11名醫生沒上班，佔整體44%，當中有人參與罷工，專科門診及預約手術要改期；伊院參與罷工的急症室員工會留守醫院，涉10多名護士及抽血員，有緊急情况會即時工作。

病人家屬：輪候反更快 不封關更危險

工會表示，屯門及伊院罷工醫護最多。患皮膚癌的馮先生每日到屯門醫院接受電療，其妻馮太昨稱沒影響，輪候30分鐘便能看診，甚至比平日快15分鍾。她說即使受影響也不介意，「我們每日進出醫院，如不封關，疫情爆發風險大增，我們更危險」。昨上午11時許，屯門急症室現多排空櫈，目測不足20人候診。

香港私人執業專科醫生協會及醫護誠信同行，正組織醫護重返醫管局支援，昨公布逾80名專科醫生及近100名護士可參與。

（武漢肺炎）