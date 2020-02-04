高拔陞：不知何謂「全面封關」 談判29分鐘破裂 罷工擴大 料全日維持夜更人手比例

醫管局員工陣線發動罷工，要求全面封關防疫，昨首日有2700人參與，大批醫護在各龍頭醫院排隊登記罷工。特首林鄭月娥昨在全面罷工「死線」前宣布「加大力度」封關，但否認是回應罷工訴求。

林鄭：罷工手段極端

工會：基本法保障

林鄭月娥昨形容罷工是「極端手段」，醫管局員工陣線主席余慧明反駁，反問《基本法》第27條保障勞工權益，包括罷工的權利，特首是否連基本法都反對？余質疑港府保持開放機場、深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸防疫成效有限。

醫管局昨邀工會見面，數百名陣線會員聚集醫管局總部大堂聲援，工會原要求昨午5時在大堂公開會面，但因高拔陞出席特首記者會延遲至晚上7時半，惟高層不願到大堂，擾攘至8時22分，在2樓演講廳公開進行。

高：防疫角度與醫護同看法

高拔陞、聯網服務總監楊諦岡及人力資源主管彭飛舟出席。陣線副主席羅卓堯搶先發言，要求醫管局不要「遊花園」，直接回應是否答應兩大訴求，包括澄清不會對罷工會員秋後算帳，以及發公開聲明要求港府「全面封關」。

高拔陞沒正面回應會否要求全面封關，重申在多個場合已表明同意杜絕病毒源頭，不希望任何人由內地帶病毒來港。羅卓堯要求不要浪費時間，「我要有這4個字，全面封關」，高回應「我不知道大家指的『全面封關』是什麼」，引起全場噓聲，有人叫「Google啦」。高補充，在防疫角度，減中港人流的看法與醫護一致，但說自己非關口防控專家，不懂如何處理關口才是最好，承諾會向特首反映意見。

工會質疑秋後算帳

高：總部沒指示發處分電郵

工會不滿高拔陞的說法，認為他並非與醫護站在同一陣線，要求「找個能話事的人」來談判，隨即討論第二項訴求。余慧明稱，工會接獲不同聯網醫護反映，醫管局人事部收到上司電郵稱會「懲罰同事」，質疑總部是否有「corporate direction（機構指示）」要秋後算帳。

高拔陞稱據了解，總部沒指示要求發處分電郵，如有個別個案可反映，重申醫管局有人力規條及守則，多年來所有事都按守則做。余慧明認為醫管局沒正面回應兩項訴求，宣布談判破裂，會面歷時29分鐘。

聯網向員工發不支持罷工電郵

本報昨獲不同聯網人事部向員工所發電郵，稱醫管局不支持罷工，亦不允許上班其間罷工；如罷工要遵守法例；另有人事部發予醫院管理層的電郵亦提及上述內容。該局消息人士確認，7個聯網人事部昨發同款電郵。

陣線料9000人參與今日展開的第二階段罷工，護士佔六七成，料影響緊急服務。羅卓堯舉例，平時早、午更有5至6名護士照顧50人，料減至1、2名護士上班，維持夜更人手比例最低度服務。他又稱已有其他工會籌備聯合罷工施壓。

食衛局前政助、立法會議員陳凱欣稱，醫管局是次危機比以往大，不止涉內部人事管理，更涉入境政策，「不是醫管局能話事」。她又稱，以往醫管局在事件發酵前已斡旋，但今次罷工已啓動，醫管局談判籌碼少、勝算不高，食衛局應支援談判。

明報記者

（武漢肺炎）