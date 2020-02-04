泛民批「假封關」 建制倡再收緊入境管制

胡志偉促迪士尼用地作隔離

民主派會議召集人、公民黨陳淑莊指出，機場和深圳灣口岸一直都是內地人入境的兩大口岸，但政府仍開放這兩個關口，質疑新措施只是「假封關」。

民主黨黃碧雲要求停飛所有往來內地與香港的航班，她說內地人會改由深圳灣入境，認為新措施對堵截病毒源頭毫無作用，強調只有全面封關禁止內地人來港，才能堵截病毒源頭。該黨主席胡志偉要求政府引用《預防及控制疾病規例》徵用迪士尼第二期用地興建隔離設施，或租用迪士尼樂園旁邊的酒店作為隔離設施。

周浩鼎倡內地客須有醫生證明

民建聯周浩鼎認同政府再關閉4個口岸的措施，但稱政府應再進一步收緊人流管制，包括要求非香港居民經由內地口岸入境時，要出示有效醫生證明書證明無受到感染，以及由湖北省返港者要接受14日強制家居隔離。他亦批評政府在確保口罩供應方面無作為，重申要求將口罩納入《儲備商品條例》，限價及限購，讓市民以合理價格購買口罩。

工聯會麥美娟表示，政府關閉鐵路連接、最繁忙的關口，對控制疫情有實質幫助，但認為政府若早在一周前便一併宣布昨日的措施，效果會更好，現時給人感覺「擠牙膏」。

日前提出希望特首「全面封關」的自由黨黨魁鍾國斌表示，政府再封羅湖等口岸是「好過無」，他們提出的封關是希望暫時、全面關閉國內旅客來港的關口，認為政府不關港珠澳大橋和深圳灣口岸仍會出現漏洞，因所有出現確診個案的地方，都屬內地人傳入。

新民黨歡迎再關閉部分口岸，促政府盡快主導口罩供應，確保有足夠口罩分配給前線醫護和市民。經民聯昨與中聯辦副主任譚鐵牛會面，希望中央協助香港穩定口罩等防疫物資的供應，以穩定香港民心。

（武漢肺炎）