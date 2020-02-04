商人暫住港酒店 內地港人：跨境工作不便

生意人：憂廠家至月尾不能運作

開發LED軟屏方案的鴻創科技為科技園伙伴公司，創辦人袁錫鴻說，去年在北京及佛山等地接了生意，需經常跨境工作，為方便來往科學園及內地不同地區，原本決定於1月搬往深圳福田，以靠近高鐵站，但因應疫情，即使香港住處已退租，寧先住酒店，整個2月均不會到內地。

袁錫鴻說，內地個別地區封城，影響交通，不少內地廠家都停工。他在內地及科學園辦公室的員工都實行「在家工作」，減少人員流動及接觸。他擔心，若疫情持續，廠家至2月尾都未能運作，產品未能製作，除影響內地生意，香港的項目亦可能會延遲，但他對所有疫情防控措施表示理解，「邊個中招都唔好」，期望疫情盡快緩和。

居於內地的港人吳先生說，因付不起香港房租，故搬到內地，每天坐東鐵來港往土瓜灣工作。對於關閉羅湖、落馬洲等口岸安排，他說感到不便，認為措施應顧及中港兩邊走的人；他平日清晨5時起牀上班，今後要提早1小時預留交通時間。港人梁先生和周小姐在內地有住所，昨趁封關前趕往內地取部分物件經羅湖回港。兩人均說封關無帶來不便，「香港安全最緊要」，但仍有口岸未關閉，防疫成效不大，相信全面封關較安全。

香港有本地人傳人個案，居於深圳、在沙田工作的鄭先生說，並非只有患者從深圳帶病毒來港，認為封關未必可阻止疫情擴散。他說平日經羅湖入境，車程約個半小時，封關「極之唔方便」，他將要「兜大圈」先坐車到深圳灣，再轉的士到深圳的地鐵站乘地鐵回家，車程逾兩小時。

（武漢肺炎）