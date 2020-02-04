林鄭稱威迫不會得逞 醫護續罷工

工會：林鄭反對基本法罷工權？

對於林太批評醫護罷工，余慧明稱相信罷工已為政府帶來壓力，只是政府口頭不願承認，並強調罷工是《基本法》所保障的勞工權益，反問林太是否連基本法都反對。

林鄭謝醫護緊守崗位

稱壓縮跨境人流「目標一致」

林鄭月娥昨日說支持醫護前線，記招甫開始表明「我在此再次向緊守崗位的醫護人員致敬」。她稱政府會盡最大努力，確保醫護的防護裝備及物資供應得到最大保障，已向政府部門發出指引，必須優先照顧醫護防護需要，提供保護裝備。

林太會上多次批評醫護罷工，她被問及進一步封閉口岸與罷工是否有關時，稱再封關口措施與之前實施的「一脈相承」，只是力度問題及考慮疫情發展，與罷工完全無關，「任何人如果認為用這些極端手段可以威迫到特區政府或醫管局，去做一些我們理性上不應該做的事，或對公眾利益有害無益的事，都不會得逞」。

她說，對於減少醫護壓力「我們目標一致，應壓縮跨境人流」，每次看到有需要都會加大力度，但亦要考慮市民需要。她稱應齊心抗疫，「此時採取極端手法，這手法無可避免影響病人權益、令醫管局管理層百上加斤，我無辦法認同」，批評對公共衛生保障非常不利。

至於為何不願見工會，她說高拔陞有約見工會，認為由醫管局主席及行政總裁會見員工是適當做法。有記者質疑林太才有封關權力、才能回應醫護訴求，她未有回應。

（武漢肺炎）