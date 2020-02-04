擴封關 留機場大橋深圳灣郵輪碼頭 林鄭料可大減人流 學者質疑沒效

根據2月2日出入境數字，單計深圳灣及港珠澳大橋兩口岸，有1.68萬港人由內地返港及2740名內地旅客來港。林太稱措施能達至大幅減少人流目的；但有學者指封關有漏洞，旅客仍可由4關口從內地來港，質疑「（新方案）沒什麼作用」。

政府在1月30日先封閉6個人流較少口岸，林鄭月娥昨日宣布今日凌晨起再停羅湖等4個口岸運作，她稱因沒有了公共交通，相信整合口岸後人流會持續下降，「相信能夠達至大幅減少人流這個目的」。但她亦承認，如必要過關，「沒有口岸A，他可以去口岸B」，難以預計最終減少的人數。保安局長李家超稱，在第一階段封閉6個口岸後，整體出入境數字有六成下跌（撇除機場），今次措施相信「都會出現相應數字的下跌」。

羅湖落馬洲連東鐵 關閉冀製不便

根據入境處數據，仍然開放的機場、深圳灣、港珠澳大橋以及啟德郵輪碼頭口岸，在2月2日共有7447名內地客抵港，如不計機場及郵輪碼頭就有2740人，當中深圳灣口岸佔2253人（見表）。對此，李家超稱，以整個1月每日出入境平均數計算，羅湖為4萬人、落馬洲支線為3.6萬、深圳灣為3.4萬，平均數字是羅湖與落馬洲支線最大。

林太又稱，選擇關閉哪些口岸，考慮是要冀令跨境旅客不方便以壓縮人流，選擇關閉羅湖、落馬洲，是因這兩個口岸可乘搭東鐵，亦擔心鐵路會引起傳播病毒的憂慮；深圳灣口岸則相對不方便，「如果他覺得不方便便不去，待過了疫情後，才去做本來要做的事，這就是我們想見到的效果」；至於保留港珠澳大橋口岸，則是因為關閉了港澳碼頭，港澳連繫需靠大橋。

拒全封關：因兩地人民交流多元

林太多次被問到為何未有限制所有內地旅客入境，她稱中港兩地人民交流多元，舉例不少人都要來港探親及有媽媽來港照顧在港的小朋友，「如果我們因為全面封關，完全不容許這些拿着雙程證要來香港照顧幼童的媽媽入境，會出現很大問題」。她又說政府會繼續監察疫情發展及出入境人數，「有需要時會毫不猶豫採取進一步措施」，並預告進一步措施或需要強制所有符合健康評估的入境者接受檢疫。

政府：陸路口岸貨物清關正常

此外，政府昨晚發稿，當中提及所有陸路口岸貨物清關維持正常，呼籲市民毋須擔心食物供應。

黃子惠：一人入來就可社區爆發

中文大學公共衛生及基層醫療學院客座教授黃子惠稱，「其他人仍可從剩下的3個關口（不計郵輪碼頭）進入香港。部分封、部分不封也是有漏洞，沒什麼作用。無論人在哪個關口入來，一個人入了來就可以社區爆發，要盡早關閘。」對於特首指中港兩地人民交往多元，黃認為即使有工作、學習等理由，短期內亦不應兩地走，如有中港兩邊走的僱員和學生，應盡量在港工作就住香港、在內地工作就住內地。

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，最新措施的效果要看未來人流數字。民主黨黃碧雲斥林太是「假封關」，無助阻隔病毒傳播；工聯會麥美娟說，若政府一周前一併宣布昨日措施效果更好，現予人感覺「唧牙膏」。新民黨歡迎關閉部分口岸的新措施。

明報記者

（武漢肺炎）

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