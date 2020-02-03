抗議隔離營 美孚人再堵路 袁國勇：翠雅山房遠離民居 看不到要擔心

港大微生物學系講座教授袁國勇昨晨出席電台節目時表示，翠雅山房距離民居很遠，「我看不到有什麼需要擔心，那裏已經位於山上都不滿，這是對科學完全不了解、不認識，或者甚至沒有普通常識的想法」。他表示，每日都有很多人回港，反問須隔離的人可住哪裏，「家居隔離就在你居住的大廈是否最好？」

有網民發起「遊邨反對隔離營」遊行，昨午2時許約200人響應號召，由港鐵美孚站起步，沿美孚新邨、清麗苑至荔枝角公園一帶遊行，其間不斷高呼「反對美孚隔離營」、「香港封關、刻不容緩」等口號。有遊行參與者表示，區內仍有不少長者未知悉翠雅山房將用作「隔離營」，盼藉遊行在區內宣傳，叫停安排。

中資舖被砸 警民互指罵射強光

政府：文化館遠離民居

至昨晚7時許，有人響應網上號召再次聚集，有人在美孚新邨堵路及破壞中資商舖，其後防暴警到場清理及驅散。警方多次舉藍旗要求在平台集結市民離開，雙方以強光電筒照射及互相指罵。另外亦有防暴警在美孚地鐵站A出口附近截查市民時發生衝突，曾施放胡椒噴霧驅散，最少一名男子被制服在地。

政府在社交網公布，現時麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和北潭涌度假營已轉作為檢疫中心，合共提供97個單位，並已使用71個。政府正準備在現有的3個檢疫中心和西貢戶外康樂中心，以組合屋形式增加100個單位，但表示準備需時，最快3月中落成。因此，政府計劃將饒宗頤文化館改作檢疫中心，提供53個單位，表示文化館位處山上，只有一個出入口，遠離民居，亦是最快能轉作檢疫中心的處所。

警前晚入邨制服多人

區議員查問被捕中椒

另外，前晚亦有人於美孚新邨平台聚集抗議，有人於港鐵美孚站外以雜物堵路，大批防暴警到場，於美孚新邨對開一帶戒備，警車一度駛入邨內車路。

公民黨深水埗（美孚南）區議員周琬雯表示，昨凌晨約1時，警方於邨口對面馬路舉藍旗驅散，未幾越過馬路推進入邨，有街坊四散，數人疑走避不及被拘捕，有人被警員按在地上制服。周說，當時在場的深水埗區議會副主席、公民黨伍月蘭上前向警員表明區議員身分，查詢為何將居民按在地上，隨即被警方拘捕。周見狀上前查詢，警員射胡椒噴霧驅散，她的眼部「中椒」。

警方表示，昨凌晨行動中共拘捕3男2女，年齡介乎22至56歲，涉嫌藏有工具可作非法用途及非法集結。

明報記者

（武漢肺炎）