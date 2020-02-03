網購口罩疑受騙 一周逾千人求助

700人「素人快報」買貨稱受騙

警方稱，昨凌晨在旺角拘捕一名24歲本地男子，涉嫌詐騙，他現正被扣留調查，案件由旺角警區刑事調查隊第九隊跟進，警方在被捕男子身上檢約3.5萬元，懷疑與案件有關。至於早前因涉網上詐騙或管有戶口被捕的兩男一女，其中24歲本地女子獲准保釋，2月下旬向警方報到。發言人稱至今收到29宗網購口罩相關騙案，涉款30萬元，每名事主損失200元至5萬元不等，但沒透露被捕者經營的網站資料。

本報昨日報道，facebook專頁「素人快報」懷疑涉及網購口罩騙案，9名市民於前日報警，每人均以400元訂購5盒口罩，而該專頁帳號前日已被刪。已報警的事主A小姐昨現身記者會，她說報警後獲賣家主動以WhatsApp聯絡，但致電對方卻無人接聽，她引述賣家一度承諾在前晚11時半前退款，惟至今仍無消息。A小姐憶述，新年期間買不到口罩，因而擔憂失眠，如今一家三口僅存一盒口罩備用，感到十分徬徨，一度落淚。

提供協助的屯門區議員巫堃泰表示，逾千個求助案件中，除了「素人快報」外，涉及多個facebook專頁或Instagram帳戶，最大涉款金額為3900元，事主原擬購韓國KF94口罩，惟全數付款後賣方即失去聯絡。巫堃泰呼籲市民網購時應光顧可靠平台，並留意退貨及退款條款，避免受騙。

（武漢肺炎）