教師反映：停課仍全體返校 議員憂擴疫情

葉建源說，有教師稱一些學校在停課期間安排所有或大部分教職員回校工作，涉及至少10間學校，包括中、小學及幼稚園。葉建源說，部分教師被學校要求回校備課，亦有學校沒向教師說明具體返校原因，只要求他們回校工作。

葉建源：可家中準備教材

為免影響學生學習，不少學校在停課時推行網上教學。葉建源說，有些教師會上載習作到電子學習平台，亦有教師要求學生完成自習，各校情况不一。他認為，教師可在家中準備教材，擇日返校上載上網，而有學校的網上系統已容許教師在家連上。

葉建源說，現時不適宜大批教師回校，以免增加感染風險。他致函楊潤雄，希望教育局向學校重申局方指示，確保學校在停課期間彈性處理回校人手安排。

教局：應避免全體職員回校

教育局回覆查詢表示，停課期間學校須安排適量教職員當值，以照顧家中乏人照顧而需回校的學童、處理基本及必須的校務等。局方提醒學校，應避免安排全體或大部分教職員同時回校，若要商討要務，可考慮以電子方式進行。如無可避免要較多教職員同時回校，應做足預防措施，並把次數減至最少，以減低健康風險。

（武漢肺炎）