教幼童戴口罩 專家倡提問引導說明動機

教大心理學系助理教授曹宏業稱，本地有研究指出，要小朋友做好衛生行為，最重要是令其明白背後原理或動機，「當他們不明白時就不會跟足行為」。本身是註冊教育心理學家的曹宏業近日接觸幼兒，問他們「為何要戴口罩？」，獲回答是「保暖令自己不會病」，顯示他們不理解為何戴口罩。

要釐清戴口罩動機，曹宏業建議家長以3條問題引導子女（見表），先問「為何人會生病？」令他們知道病毒或細菌入侵身體是病因；再進一步問「如何預防疾病？」，答案是要防止病毒或細菌入侵身體；最後問道「如何阻止？」，引導他們理解戴口罩、用梘液洗手，以酒精搓手液消毒雙手，可杜絕病毒或細菌入侵身體，預防疾病。

家長勿煩躁 戴得好要稱讚

有家長着緊子女健康，若子女戴不好口罩，便煩躁及責備。曹宏業稱，家長若即時反應埋怨「都叫咗你戴好口罩」、「唔戴口罩今晚無飯食」，或日提數十次「戴番口罩」，此等說話都無助讓子女明白戴口罩的原因。他提醒家長不要因戴口罩影響親子關係，要多讚子女戴好口罩，亦要讓他們知道父母關心他們等。

幼稚園、小學復課無期，子女長時間留在家中，曹宏業稱，家長可以與子女一同做家務，煮飯，甚至一起清潔、做消毒工作，「透過消毒張枱，以1:99稀釋漂白水清潔，教他們衛生知識」。

此外，港大感染及傳染病中心總監何栢良拍片提醒家長，小朋友不應戴成人口罩，要用合宜大小的兒童口罩，遮好口鼻。

（武漢肺炎）