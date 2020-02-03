多校擬取消升中面試 校本調節收生 津中議會主席盼家長體諒：大家都不想

教局：如有轉變 盡快公布

中一「自行分配學位」階段，中學可預留不多於30%的中一學位自行收生。中學可自訂收生準則及比重，普遍設面試甄選小六學生。教育局昨回覆，正密切留意新型冠狀病毒感染情况對中一派位各程序影響，包括學校就中一自行分配學位甄選安排，並繼續與不同持份者商討，作適切安排。如有任何轉變，會盡快公布。

荃灣的寶安商會王少清中學昨在校網公布，取消原定本月22日的中一自行分配學位面試，按既定的甄選準則包括學生的學業成績、操行及課外活動表現等決定收生。

將軍澳的基督教宣道會宣基中學今年收到484份自行申請表，原定本月15日面試，早前計劃改期至22日，不過校長潘淑嫻昨稱，因疫情及復課仍存不確定性，初步打算取消面試，但需由校董會批核及研究甄選收生準則。她稱，考慮到數百人聚集在校，有一定安全風險，稱取消面試的做法不是最理想，但也要接受。

鄧肇堅中學：很大機會取消

聖公會鄧肇堅中學中一自行學額18人爭一位，面試佔收生分數40%，校長戴德正稱，仍在觀望疫情發展，本月內決定面試安排，但料「很大機會」取消。戴德正稱，倘取消面試，會調節計分方式，目前暫未決定，任何改動都會網上公布。

教育局今年實施新安排，在自行分配學位階段，獲取錄學生可提早於3月31日收到學校通知。香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長劉志遠稱，面試取消與否視乎教育局下一步安排，「如果3月初可復課，加上教育局延遲3月31日期限，或仍有機會安排面試」。該校收生計分項目之一為學生介紹自己表現的學習檔案（Portfolio），劉志遠稱，如果不設面試，或以portfolio表現作評分重點。

校長：減社交接觸 面試構風險

中學校長會主席鄧振強稱，學校可自行決定取消面試，認為一切基於學生健康考量決定，「要盡可能減少社交接觸，面試可能已構成風險」。他稱，一般資助中學都未舉行升中面試，「家長為子女報讀學校時，會考慮學校計分準則，若學校因疫情取消面試，要修改計分準則，希望家長諒解學校」。

明報記者 魏綺婷

（武漢肺炎）