菲律賓封關 菲傭滯留機場無法回港

菲律賓昨擴大臨時旅遊禁令後，菲律賓3間航空公司菲律賓航空、宿霧太平洋航空及菲律賓亞洲航空稱將取消或削減來往中港澳航班。據香港機管局資料，昨有27班菲律賓來港航班，其中5班由馬尼拉出發及1班由克拉克出發航班取消；另有26班香港往菲律賓的航班，其中4班往馬尼拉及1班往克拉克的航班取消。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，暫未統計到受事件影響的本港旅行團數目，相信旅行社會以「迫不得已的理由」取消前往菲律賓的旅行團。

有本港居民因菲律賓突然實施禁令而滯留當地，入境處稱，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐菲律賓大使館、中國駐宿霧總領事館、香港旅遊業議會及相關航空公司了解情况，會與有關單位保持密切聯繫，留意事態發展，積極跟進事件。

僱主憂禁令持續數月 難顧家

有聘請菲傭的陳小姐向本報表示，其菲傭昨日即時被當地出入境機關限制離境，以致無法從達沃登機回港，她引述其菲傭稱，當地機場有逾百名計劃前往香港的菲籍人被迫滯留，陳相信有其他僱主也面對同樣情况，她憂慮若出入境禁令持續數月，將難以安排人手照顧一家大小。

尋迂迴方法回港 促港府與菲交涉

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤認為政策來得突然，原預計禁令只限制外國人入境，未料同時限制菲律賓人離境，她昨已收到20多個僱主求助，稱外傭滯留當地機場，正尋方法讓外傭以較迂迴交通方式回港。她要求港府介入與菲律賓當局交涉，亦可要求僱主做足防護措施、避免帶外傭往內地等。

（武漢肺炎）