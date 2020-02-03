林正財：政府研再限過關 北上或難返港

林正財昨於商台《政好星期天》透露，政府已在想不同方法減少跨境人流，他說現時本港14宗確診中，愈來愈多是港人北上後回港染病，故要以不同方法限制過關。他呼籲如非不得已不要到內地，否則北上後回港會有困難，港人要有心理準備，短期內有不同到位措施；他亦同意因應有隱形或不誠實病人，政府應積極考慮隱瞞病歷刑事化。

袁國勇倡允醫護閱出入境紀錄

出席同一節目的袁國勇稱，本港出現懷疑本地感染個案是非常危險信號，「要採取非常果斷的措施」，不論種族、國籍等身分，將關口人流減至最低，又稱過關數字比預期中跌得慢，故不能只靠勸喻，要有強力措施。他亦已向政府建議，容許醫護人員查閱入境處電腦資料，以得悉病人求診前14天有否到過內地，「對病人及醫護的保護會好好多」。

民主黨立法會議員涂謹申致公開信予主管香港事務的國家領導人，稱疫情嚴重對本港醫療體系構成壓力，如作為中國國際金融中心的香港不採取嚴格入境管制措施，一旦外國對港「封關」，會影響內地和香港與全球的資金流動、商業往來，請求指令特首暫時禁止任何人從內地入境，救國保港。

現日均逾4萬港人赴內地

政府昨晚稱，目前每天仍有4萬多港人往內地，對兩地防疫工作造成壓力。另根據入境處每日公布的出入境數字，由上月26日至前日的一周內，共有57.2萬人次本港居民離境，入境香港居民則有109.2萬人次，即平均每日有8.2萬及15.6萬人次香港居民出入境；同期出境和入境的內地旅客分別有19.5萬及16.6萬人次，平均每日2.8萬及2.4萬人次。

（武漢肺炎）