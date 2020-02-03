一周第四宗 東鐵列車現土製炸彈

稱炸彈外國恐怖分子常用 警譴責

有組織罪案及三合會調查科布振權警司表示，昨午3時10分，一列東鐵列車由九龍駛至羅湖站，乘客離開車廂後，有清潔工人在座位下發現一個相信乘客遺留的膠袋，遂將袋帶至月台員工室交予職員處理，惟該職員發現袋中有袋，內有帶電線的可疑物品，即通知車務控制中心報警。警方到場檢查懷疑袋中有爆炸品，隨即通知爆炸品處理科及封鎖月台，消防亦到場戒備。約40分鐘後，在月台的袋突然冒煙起火，並傳出輕微爆炸聲。

「放彈者」不滿「播病菌」 威脅續放

爆炸品處理科人員到場，初步相信袋內有兩個圓柱形爆炸裝置，其後即場將沒起火的一個引爆。初步調查顯示，爆炸裝置為外國恐怖分子襲擊交通樞紐常用武器，成分及威力有待化驗。布振權警司續稱，事後有人在通訊平台發文自稱為放置炸彈者，提及「你們在暴政的默許下過來我城散播病菌」，並威脅繼續放置；明愛醫院於上月27日發生的爆炸案，其後亦有人在同一平台發自稱放置炸彈。若裝置在行駛中列車引爆，其威力及濃煙可傷及任何人，警方嚴厲譴責該極端暴力分子所作威脅，這已是近期第四宗同類事件，其動機仍有待深入調查。

受事件影響，東鐵線不停羅湖站，港鐵提供接駁巴士，但曾有由上水開出的接駁巴士駛至羅湖後，因月台危險仍未解除，需原車折返上水。上水及羅湖等候接駁的乘客一度大排長龍。東鐵線列車服務至昨晚近9時陸續恢復正常。

上月27日，明愛醫院男廁及油麻地九龍佐治五世紀念公園傷殘廁所發生懷疑炸彈爆炸。上月28日，深圳灣口岸公廁外有可疑物品，爆炸品處理課人員到場調查。

明報記者

（武漢肺炎）