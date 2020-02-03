深圳首現社區傳播 外賣員中招 澳門錄第一宗本地人確診

明報記者

深圳3宗社區傳播病例中，一人為年長女性，但目前不配合流行病學調查工作，只知發病前14天未離開過深圳；另一年輕女性無明確病例接觸史，發病前有外出就餐，並曾前往健身、水療等人群密集場所；第三宗為一名任職外賣員的年輕男性，發病前14天一直在工作。

深207確診超京滬 3人無離市染疫

深圳市疾控中心副主任醫師孔東鋒說，深圳3名社區傳播確診個案有共通點：第一，在發病前的14日潛伏期內都未離開過深圳；第二，14日潛伏期內沒前往疫情高發地區省份，或接觸過確診病例和疑似病例；第三，沒接觸過急性呼吸道感染症狀的病例。

據本港衛生防護中心統計數據，截至昨日中午，深圳累計確診新型冠狀病毒感染個案達207宗，是廣東省中最多確診個案的城市，更超越北京的191宗及上海的182宗。

澳門患者曾赴珠海中山

澳門昨亦新增1宗確診個案，是首名澳門居民感染，患者為64歲已退休女性，住黑沙環，目前情况一般，正隔離治療。澳門衛生局稱，患者否認曾到湖北地區及接觸新型冠狀病毒確診患者，她於上月10至17日因帶狀皰疹入住珠海中西醫結合醫院，22日在中山市場買活家禽，22至23日在中山三鄉居住。

患者於上月27日因發燒和咳嗽到山頂醫院急診就診，30和31日再到鏡湖醫院就診，其間反覆發燒，昨日因右腹痛到鏡湖醫院求診，被送往山頂特別急症室，檢測對新型冠狀病毒呈陽性反應。其66歲丈夫、鏡湖醫院一名醫生及一名護士屬密切接觸者需隔離。

內地停批赴港澳旅遊簽注

因應內地武漢肺炎疫情持續，內地出入境管理局宣布，全國公安機關出入境管理部門今起暫停受理、審批、簽發內地居民赴港澳旅遊簽注，包括團隊旅遊（L簽）、個人旅遊及深圳「一周一行」；自助機、網上服務平台等亦同步暫停，恢復時間另行通知。不過，已完成簽發的港澳旅遊簽注不受影響，而因就學、就醫、奔喪等情形急需赴港澳的，申請政策維持不變。

（武漢肺炎）