專家：船上行蹤難追查 餐廳人多有風險

許樹昌：不必隔離所有乘客

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，在郵輪上傳播病毒風險應不大，一般是緊密接觸者及家庭群組易受感染。他說郵輪較寬敞，但在人多密集的餐廳，例如當乘客排隊取食物，或曾與患者近距離用膳等，就可能有感染風險。他稱衛生署需仔細查問其他乘客在郵輪曾到之處、餐廳用膳位置等，「但（旅程）完了這麼多日，（乘客）一般不會有記憶，頗難追蹤，有好多工夫要做」。

許樹昌表示患者家人須接受隔離，但不必隔離所有乘客。至於與患者同層或隔壁房間的乘客，相信他們與患者接觸機會不多，受感染風險不大。對於患者家屬稱患者曾在郵輪游泳，他說泳池水有氯氣，不會傳播病毒。他建議乘客回港後14日要留意有否病徵，如有病徵，須及早求醫。

公主郵輪未回應有否新措施

本報向涉事船公司「公主郵輪」查詢有否新措施應對疫情，截稿前沒回應。公主郵輪1月31日曾發公告表示，會禁止過去14日曾前往中國內地的旅客登船，若乘客呈發燒或呼吸道徵狀，登船前要接受醫療評估。

（武漢肺炎）