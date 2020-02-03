第15宗：黃埔男患者母昨確診 潛伏期內無外遊 兩例病源不明 當局：或社區蔓延

明報記者

前日確診的80歲男子，與妻子居於葵涌邨綠葵樓，潛伏期內沒有到過醫療機構或街市。他報稱1月10日經羅湖口岸到深圳數小時買車票，1月17日與兩名女兒在港乘飛機赴日本東京，3日後在橫濱登上「鑽石公主號」郵輪，1月25日經啟德郵輪碼頭抵港。他1月19日咳嗽，至23日咳嗽變嚴重，1月30日發燒，往明愛醫院求診。其餘時間他多數與妻子在居所附近散步、買餸或覆診。衛生署按其臨牀病徵估計，他或在1月23日發病。

八旬翁疑郵輪上發病

防護中心籲乘客聯絡

張竹君表示，郵輪有2407名遊客及1063名工作人員，有130人與患者於1月25日在港上岸，其中86人持香港身分證。她稱飛機有固定位置，可定義密切接觸者，但郵輪則難定義，主要視乎患者有否接觸其他人，據患者家人稱，老翁沒與其他乘客有密切接觸。張竹君稱已取乘客名單，但沒聯絡資料，呼籲在港乘客聯絡衛生防護中心。

張竹君引述患者家人稱患者曾在郵輪游泳，被問到若病人游水傳播病毒風險有多高，張表示泳池水有氯氣，料經水傳播他人風險不大，但若患者觸摸過泳池設施，會有可能傳染他人。她其後改口稱，衛生署需再了解確定患者曾否游水。

張竹君承認此個案與青衣長康邨的75歲男患者，同樣病源不清晰，不排除是本地感染，提醒市民要有心理準備，本港或出現社區感染。她說未有發現兩宗個案有流行病學關連。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，乘郵輪的患者由到赴內地至發燒，相距達20日，難推斷感染源頭，不排除在郵輪被內地旅客感染。他說要小心觀察接下來確診個案是否均無線索，例如沒外遊史、沒到武漢等。他說第12宗與第14宗個案分別曾到澳門賭錢或到日本乘郵輪，是多旅客之處，亦有可能在外地被感染。

指兩個案曾赴多旅客處

許樹昌：可能外地感染

被問到最近兩宗確診個案居於新界西，港大微生物學系講座教授袁國勇稱兩者未必有關，現個案數目少，難以判斷有無群組個案，由於本港北面的居民較多往返內地，相信可能因此較多個案，港島個案暫較少見。

此外，昨確診的72歲女子為第13宗確診男子的母親，同樣居住黃埔花園第11期1座。她前日入住鯉魚門公園度假村接受檢疫，同日發燒和咳嗽，轉送到伊利沙伯醫院隔離，昨日呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，轉送瑪嘉烈醫院，情况穩定。據病人提供的資料，她於潛伏期內無外遊，主要逗留在家。其餘4名家居接觸者包括媳婦、孫兒、孫女及家傭仍在鯉魚門公園度假村接受檢疫，沒出現病徵。

兩嚴重一危殆 深圳婦呼吸衰竭

15宗確診個案中，有兩人嚴重及一人危殆。情况危殆者為1月26日確診的第7宗確診68歲居住深圳女子，留醫深切治療部，需插喉及使用呼吸機。醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏稱，已為患者處方蛋白酶抑制劑、利巴韋林。據悉，她以往健康良好，前日兩邊肺部「花多咗」，呼吸衰竭較嚴重，前晚起需用呼吸機。至昨日中午過去24小時本港新增47宗符合呈報準則的個案。

（武漢肺炎）