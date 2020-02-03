促停飛內地 港龍工會周六商罷工

4航班有客確診 6員工強制隔離

港龍航空公司空勤人員協會總幹事施安娜稱，航空服務員與醫護人員一樣，在疫情中同屬前線工作者，港龍航空至今已有4班航班有乘客確診，「港龍是負責將病毒帶到香港」，又質問公司管理層「有否想過作為大企業對香港人所負的責任？」她表示周六將召開緊急員工大會，商議發動罷工要求公司停飛內地線。

職工盟稱或變全港罷工

職工盟主席吳敏兒呼籲港人支持醫護罷工，她稱若情况惡化，不排除會變成全港性及不同工會的罷工。她又說，醫管局員工陣線發起行動，日後可能會秋後算帳，陣線會成立行動基金支付訴訟費用。吳又稱，職工盟聯同最少55名區議員在不同區蒐集市民簽名，聯署支持罷工醫護。

此外，網上昨晚流傳一段影片，顯示一班國泰客機抵港後，最少3名穿全副保護衣人員登機到機艙較後位置，疑為一名身體不適乘客檢查。國泰證實，一名搭CX543航班由東京往香港乘客疑出現發燒症狀，機組人員為謹慎起見，通知港口衛生處跟進，為乘客測體溫，故機上乘客需暫留機上，所有乘客其後已下機，國泰暫未有收到任何要跟進處理的指示。

（武漢肺炎）