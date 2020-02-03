稱罷工者理想崇高 袁國勇：影響病人要慎重

「今次是道德學上的paradox（悖論），是永恒的爭辯，做一些明顯不應做的事，去到達好的目的。」袁國勇叮囑醫護，「要明白這是好危險，市民難免會受影響，可能會有backfire（反彈）」。

前聯網總監熊志添：SARS時僅一敵人

新界東醫院聯網前總監熊志添昨凌晨亦發帖，表示為工業行動心情煩亂，強調「照顧好病人是醫護責任，不應滲入政治因素」。熊亦建議政府要有全盤計劃增加信任，例如廣東個案到達某水平就暫停當地人來港。

熊志添表示，自己在2003年兼任伊利沙伯醫院副行政總監，負責統籌抗SARS工作，他形容現時隔離的軟件和硬件比當年大為改善，並點出2003年和2020年有一個很大的分別，就是當年整個香港只有一個敵人，就是SARS病毒；而2020年的敵人除了武漢新型冠狀病毒外，「還有對政府的極度不信任，令到政府的一切舉措受到質疑，就算真的有理據都變成沒有」。熊說現時不是互相指摘討論對錯的時候，呼籲一切對錯留待戰勝疫情後才斷定。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明發聲明，感謝各醫院藥劑師緊守崗位。崔表示，醫院藥劑師有責任在任何時候都以病人的健康和利益為首位，盡力確保病人得到所需的藥物治療，以及為病人提供專業的藥療服務。

（武漢肺炎）