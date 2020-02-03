工會：現社區人傳人或擱罷工

余慧明昨日強調，醫管局員工罷工是迫於無奈，「被當權者逼上絕境」。她稱歡迎政府隨時與陣線公開談判，惟拒絕政府以非正式渠道作任何閉門會議。她又強調，如果政府不答應「全面封關」，醫護人手分配、防護裝備「做得多好都沒用」，稱若政府今日傍晚不回應包括全面封關的訴求，會再動員所有會員於明日至周五罷工，預料有9000人參加；若至周五政府仍不回應，不排除行動再升級。

陣線副主席羅卓堯表示，如疫情出現社區人傳人，會計劃擱置罷工，「因受影響的人會更多」。被問到會否擔心政府拖延至出現人傳人仍不回應訴求，以解決罷工問題，羅卓堯認為這只會顯示政府的無能，反問如果政府拖延，「是否想害死香港人？」

高拔陞再籲棄罷：

同意中港人流愈少愈好

高拔陞昨午會見傳媒，與工會隔空對話，稱目前正值冬季流感季節，加上新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，形容醫管局正處於非常困難時期，員工罷工將影響病人服務，及令其他繼續工作的員工百上加斤。他稱，從抗疫角度而言，大部分醫護界人士均同意在目前內地疫情嚴重下，要減少中港兩地人流，包括本港、內地及外籍人士，「愈減少得多是愈好，這個醫學界都很清楚」，至於如何實施則是「醫學以外的事」。他認為，員工與醫管局有共同目標，但不同意以罷工表達意見，希望醫護人員團結及放下分歧，共同對抗疫症。

（武漢肺炎）