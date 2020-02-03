林鄭拒晤工會 醫護今起罷工 屯院伊院佔最多 料影響一半非緊急手術

醫管局員工陣線主席余慧明表示，5天罷工分兩階段，首階段按「颱風更」運作，以暫停非緊急服務，包括在惡劣天氣下毋須當值的普通科門診職員、專職醫療等，料涉3000人，護士、專職醫療各1000人及醫生300人。

工會限今傍晚封關 瑪麗70護士擬接力

她稱港府如今日傍晚6時不回應封關訴求，將動員所有會員參與第二階段罷工，影響緊急服務，料明天參加人數會增至9000，佔醫管局整體員工約一成，罷工醫護會到醫管局總部簽到及集會，工會正申請不反對通知書。她說若進入第二階段罷工（周二至五），7間龍頭醫院影響較大，其中伊利沙伯及屯門醫院參與罷工人數，分別佔整體罷工人數9%。 不過工會表明，若出現社區爆發，會考慮擱置行動。

據悉，瑪麗醫院約70名心胸外科病房、成人深切治療部及手術室護士，籌備明日接力罷工，不排除影響預約手術安排。瑪嘉烈醫院有33名手術室護士及助理參與罷工聯署，今日有20人罷工，佔人手約30%，暫能維持手術室服務。

物理治療師職業治療師各三成參與

物理治療師總工會籌委會籌委吳樂恒向本報表示，醫管局有約1100名物理治療師，約400人會罷工，佔整體36%；料減部分物理治療門診服務，骨科患者學走路、胸肺科病人學呼吸等非緊急服務亦受影響，僅維持緊急抽痰服務等。她形容目前「氣勢如虹」，盼罷得多久就多久。

香港職業治療師工會籌備組表示有253人罷工，佔醫管局833名員工約三成。香港言語治療師總工會主席黎雯齡說，至少30名會員參與，佔醫管局整體119名員工約25%。

護士減半 伊院急症醫生：幸還懂「打豆」

有伊院急症室醫生透露，其部門投票決定是否罷工，結果以兩票之差否決，「齊上齊落」不罷工，但急症室護士及抽血員分別有28人及11人罷工，佔人手約半；他說醫生要兼顧其他工作，「好彩過了多年我還懂得『打豆』（靜脈輸液）」。有屯門急症室醫生稱，罷工醫生應少於10人，但20至30名醫生會減慢次緊急和非緊急患者服務。

首日3000人 明起9000人

料影響1/4普通科門診 醫局啟重大事故中心

醫管局行政總裁高拔陞昨稱，初步了解今日約數千員工罷工，主要為護士、專職醫療等，暫難評估哪個聯網最受影響，形容非常擔心，會啟動重大事故協調中心應對。醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯稱，今日會調配非緊急及預約服務，以維持緊急服務、急症室服務、癌症或創傷手術等，估計約50%非緊急預約手術、25%普通科門診及50%職業治療、物理治療門診服務受影響（見表），醫管局已與相關病人聯絡，重新排期。

被問到罷工醫護會否被秋後算帳，高稱醫管局有人力資源守則及跟進程序，要視乎個別個案，難一概而論，但提醒員工要為自己的行動負責。

港島東放射職系四五成稱參與

港島東醫院聯網總監陸志聰表示，早前已陸續因應疫情減少非緊急服務，包括延遲約四五成預約手術，癌症及複雜手術暫如期。他說兒科、放射治療及放射診斷職系較多人罷工，放射職系有四至五成人表態參與，昨已通知25%患者改期照X光及電腦掃描，未開始電療的患者亦要延期；有兒科醫生表明不處理專科門診，只會巡房及收症，料今晨才知實際影響，會致電休假員工頂替。

明報記者

（武漢肺炎）

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